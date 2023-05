Region Wiesloch. (seb) Die Sonne hat sich ja ab und an blicken lassen, vom Wetter her war das 1.-Mai-Wochenende also kein Reinfall. Und schon gar nicht mit Blick auf die vielfältigen Feste in der Region, die wahre Besucherscharen anlockten.

Das traditionelle Maibaum-Stellen durfte nicht fehlen, die Tairnbacher Feuerwehr war eifrig bei der Arbeit. Der Frohsinn Rot freute sich beim "Singen in den Mai" über ein großes Publikum. Die Feldbahnfreunde in Wiesloch zogen viele Gäste mit ihren alten Loks in Bann und begeisterten die Kinder mit einer zum Spielplatz umfunktionierten Sitzgarnitur samt Rungenwagen voller Eisenbahnspielzeug.

Ins Schwarze traf der VfR Walldorf bei seinem Frühlingsfest unter anderem mit "Fußball-Darts". Nicht nur mit Gegrilltem, auch mit Süßem wie Waffeln war fürs leibliche Wohl gesorgt, so beim Fanfarenzug in Mühlhausen.