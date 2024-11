Region Wiesloch. (aham/kbw/seb/tt) Mit einem großen Knall ist die Ampelkoalition in Berlin geplatzt. Wie ist in den drei beteiligten Parteien die Stimmung an der Basis? Die RNZ hat sich in den Ortsvereinen der Region umgehört.

> Andrea Schröder-Ritzrau, Vorsitzende der SPD Walldorf, hält den Schritt von Bundeskanzler Olaf Scholz für konsequent, "auch wenn es relativ lange gedauert