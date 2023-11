Region Wiesloch. (arb) Am Wochenende ziehen Kinder und Erwachsene wieder mit buntgestalteten Laternen und Lichtern durch die Straßen, um die grauen Tage zu erleuchten. Gedacht werden soll mit den Martinszügen des Heiligen Sankt Martin, der seinen Mantel teilte, um einem Bettler zu helfen. An diesen Akt der Barmherzigkeit sollen die jährlich stattfindenden Züge erinnern. Im Folgenden findet sich eine Liste der Züge, sofern sie der RNZ bekannt sind.

> In Wiesloch findet der Umzug am Samstag, 11. November, statt. Er startet um 18 Uhr auf dem Platz hinter dem Palatin, Ringstraße 17-19, am Haupteingang II und wird von Fackelträgern und der Stadtkapelle begleitet. Die Abschlussveranstaltung wird im Hof der Merian-Grundschule mit gemeinsamen Liedern und einer Lesung der Schülerinnen und Schüler stattfinden Private Fackeln dürfen nicht mitgebracht werden.

> In Baiertal startet der Zug am Freitag, 10. November, 18 Uhr, in der Schulstraße 1 vor der veranstaltenden Pestalozzischule.

> In Frauenweiler ist die Grundschule Veranstalter. Dort, Zeisigweg 1, startet auch der Zug am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr.

> In Schatthausen wird der Zug ebenfalls am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, stattfinden. Aufstellung und Start sind im Schulhof der Grundschule, Ortsstraße 6.

> In Walldorf findet der Martinszug am Montag, 13. November, statt. Start ist um 18 Uhr am Astorhaus, Johann-Jakob-Astor-Straße 37, wo das Martinsspiel aufgeführt wird. Danach setzt sich der Zug, der vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und dem Blasorchester begleitet wird, in Richtung Innenstadt in Bewegung. Das Ziel ist der Marktplatz, wo an jedes Kind ein Martinsmännchen aus Gebäck verteilt wird.

> In Rauenberg trifft man sich zu einer Erzählung der Martinsgeschichte durch Friedrich Becht am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr an der Kirche St. Peter und Paul, Wieslocher Straße 8. Begleitet vom Musikverein und der Jugendfeuerwehr zieht der Umzug über die Schulstraße zur Achtmorgenstraße, durch den Jahnweg in den Schulhof, wo die KJG einen Punschverkauf veranstalten wird. Dort wird es auch Martinsgebäck und ein Martinsfeuer geben. Eigene Tassen sollen mitgebracht werden.

> In Malschenberg wird der Laternenzug am Freitag, 10. November, um 17.30 Uhr, am unteren Kirchvorplatz, Wolfgangstraße, gemeinsam mit dem Musikverein Trachtenkapelle Harmonie starten. Danach lädt die Feuerwehr ins Feuerwehrhaus, Letzenbergstraße 78, ein, wo das Martinsfeuer entzündet und Martinsmännchen verteilt werden.

> In Rotenberg findet ein Martinszug im Rahmen der traditionellen Martini-Kerwe am Samstag, 11. November, um 17.30 Uhr am Gedenkstein vor dem Rotenberger Schloss statt. Von dort wird sich der Zug in Begleitung der Fackelträger der Jugendfeuerwehr ins Tal bewegen.

> In Malsch wird der Martinszug vom Heimat- und Verkehrsverein veranstaltet. Am Samstag, 11. November, um 17 Uhr wird sich der Zug an der Pfarrkirche St. Juliana, Kirchberg 10, in Bewegung setzen. Teil des Zuges sind auch die Jugendkapelle des Musikvereins Konkordia und die Jugendfeuerwehr. Zum Abschluss und einem Lagerfeuer trifft man sich auf dem Flugplatz.

> In Horrenberg veranstalten Grundschule und Kindergarten gemeinsam einen Martinszug am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr. Der Umzug startet an der Katholischen Kirche Maria Königin, Kirchstraße 1. Dort findet um 17.30 Uhr ein von den Vorschülerinnen und -schülern gestaltetes Programm statt. Der Umzug beweg sich anschließend von der Kirche zur Grundschule.

> Im Unterhof trifft man sich am Freitag, 10. November, 17 Uhr in der Ortsmitte. Veranstaltet wird der Martinsumzug vom Heimatverein.

> In Mühlhausen schließt man sich dem Rauenberger Martinszug an: Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, an der Kirche St. Peter und Paul, Wieslocher Straße 8.

> In Tairnbach findet ein vom evangelischen Kindergarten "Senfkorn" organisierter Martinsumzug statt; am Freitag, 10. November. Um 17.30 Uhr findet eine Andacht statt, die von der Kinderkirche in der evangelischen Kirche, Kirchstraße 8, gestaltet wird. Danach läuft der Laternenumzug bis zum Dorfplatz. Im Anschluss wird ein Lichtertanz der Kindergartenkinder mit Ausgabe der Martinsmännchen, Kinderpunsch und Glühwein in der Dreschhalle stattfinden.

> In St. Leon-Rot wird am Samstag, 11. November, 17 Uhr, ein gemeinsamer Umzug stattfinden. Treffpunkt in St. Leon ist der Parkplatz des Reit- und Fahrvereins, Kronauer Straße 100; Treffpunkt in Rot der Parkplatz der Parkring-Sporthalle, Wiesenstraße 6. Der Umzug endet mit einem Martinsfeuer auf dem Dorfplatz und wird von der Musikkapelle begleitet; die Schüler führen zum Abschluss die Martinsgeschichte auf.