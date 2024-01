Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Mit Kugeln, Kerzen und Lametta geschmückt ziehen die Weihnachtsbäume zur Bescherung noch die Blicke auf sich. Ist das frohe Fest vorbei, haben die Fichten und Tannen ihren Zweck in den Wohnzimmern aber erfüllt – und damit rückt die Frage in den Vordergrund, wo und wie die Nadelbäume entsorgt werden können. Abhilfe schaffen in der Region traditionell die Jugendabteilungen der Kirchen und Feuerwehren. Verbunden mit der Bitte um Spenden sammeln die ehrenamtlichen Helfer die ausgedienten Weihnachtsbäume vor den Haustüren der Vorbesitzer ein. Wer dies in Anspruch nehmen will, sollte sich Samstag, 13. Januar im Kalender markieren: Alle gemeldeten Sammelaktionen sind für diesen Tag angekündigt.

Wiesloch

Die Jugendfeuerwehren aus Wiesloch und den Stadtteilen Baiertal, Schatthausen und Frauenweiler machen sich am 13. Januar ab 8 Uhr auf zur Christbaumsammlung. Wer die Abholung eines Tannenbaums wünscht, sollte ihn gut sichtbar vor das Haus legen und jegliche Art von Schmuck entfernen. Am selben Abend, um 19 Uhr, findet dann wieder die alljährliche Verbrennung der Christbäume auf dem Platz gegenüber des Wietalbads, Am Schwimmbad 12, statt. Dazu seien alle eingeladen, es gebe Kinderpunsch und Glühwein, schreibt die Feuerwehr. "Unsere Retter von Morgen freuen sich natürlich auch über eine kleine Spende als Dankeschön für die Abholung des Christbaum", heißt es in der Ankündigung.

Walldorf

Ebenfalls an jenem Samstag um 8 Uhr startet auch die Sammelaktion der Evangelischen Jugend Walldorf. Die jungen Ehrenamtler bitten für die Abholung um eine Spende von 5 Euro. Der Erlös soll an das Jugendprojekt "Canat" in Peru gehen. Genauere Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.hilfe-zur-selbsthilfe-walldorf.de im Internet. Die Spenden sind auf verschiedenen Wegen möglich: zum einen in bar direkt an der Haustür, in diesem Fall sollte ein Adresszettel am Baum befestigt werden. Zum anderen kann auch über die Iban DE50 6725 0020 0057 7004 32 gespendet werden, das Stichwort lautet "Tannenbaumaktion EGJ". Über Paypal ist die Spende unter der E-Mail-Adresse egj@eki-walldorf.de möglich.

St. Leon-Rot In der Doppelgemeinde finden am 13. Januar zwei Weihnachtsbaumsammlungen statt. Von 8 bis 15 Uhr ist die Jugendfeuerwehr in St. Leon unterwegs. In Rot übernehmen die Jugendabteilungen der Pfarrgemeinde St. Mauritius die Aufgabe, dort sammeln die Katholische Jugend und die Ministranten die Bäume ein.

Rauenberg

In Rauenberg und seinen Stadtteilen sammeln ebenfalls am Samstag eine Woche nach Heilige Drei Könige die Nachwuchsgruppen der Feuerwehr und der katholischen Kirche die nicht mehr benötigten Bäume ein. In Rauenberg selbst ziehen ab 8 Uhr die Mitglieder der Katholischen Jugend von Haus zu Haus. Auch sie freuen sich über eine kleine Spende, der Erlös soll dieses Jahr komplett dem Kindermissionswerk "die Sternsinger" zugutekommen. Die Katholische Jugend bittet allerdings darum, kein Geld direkt an die Bäume zu hängen: "Wir holen die Spenden persönlich an der Haustür ab." Wichtig sei es, an den Bäumen einen kleinen Zettel mit Name und Anschrift der Spender zu hinterlassen, heißt es.

Malschenberg

Im am höchsten gelegenen Rauenberger Stadtteil Malschenberg sind die Jugendfeuerwehr und der Feuerwehr-Förderverein für Sammlung und Entsorgung der Bäume zuständig. Ab 10 Uhr vormittags

werden dort am 13. Januar die Bäume an den Haustüren gegen eine kleine Spende für die Nachwuchsabteilung abgeholt.

Rotenberg

Im Rauenberger Stadtteil mit der Burg sammelt ebenfalls die Jugendfeuerwehr die Bäume ein, Beginn der Aktion ist um 9 Uhr. Die Helfer bitten ebenfalls ausdrücklich darum, jegliche Dekoration von den Bäumen zu entfernen.

Malsch

Die Pfarrjugend sammelt die Christbäume im Weinort Malsch ab 9 Uhr ein

Mühlhausen

In der Gemeinde Mühlhausen mit den Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach sind es die Jugendfeuerwehren, die an jenem Samstagmorgen in einer Woche die Haushalte der Nachbarschaft ihrer ausgedienten Weihnachtsbäume entledigen. In Mühlhausen geht es um 9 Uhr morgens los.

Dielheim

Die Jugendfeuerwehr sammelt am 13. Januar ab 9 Uhr die Christbäume in den Ortsteilen Horrenberg, Balzfeld, Unterhof und Oberhof ein. Um eine Spende als Anerkennung für die Bemühungen wird gebeten. In der Kerngemeinde gibt es hingegen keine Christbaumsammlung, dafür haben sich einer Mitteilung nach keine ehrenamtlichen Helfer gefunden. Allerdings haben die Einwohner die Möglichkeit, ihre Bäume selbst zum Reisigplatz im Gewerbegebiet, Daimlerstraße 12, zu bringen. Nächster Termin dafür ist ebenfalls am 13. Januar, zwischen 10 und 15 Uhr.