Walldorf/Wiesloch. (arb) Jährlich am zweiten Donnerstag im September findet der bundesweite Warntag statt, ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. In diesem Jahr fällt der Warntag auf den 14. September. Ab 11 Uhr wird eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle am Modularen Warnsystems des Bundes angeschlossenen Rundfunksender und Anwendungsschnittstellen verschickt.

