Region. (tne) Während der Fastenzeit verzichten viele Christen auf Fleisch und essen stattdessen Fisch. Mit diesem Verzicht soll an das Leid von Jesus gedacht werden, der am Kreuz starb. Traditionell verkaufen einige Vereine in der Region am letzten Freitag der Fastenzeit verschiedene Fischgerichte.

Wir haben für die Angebote am Karfreitag, 18. April, eine kleine Übersicht erstellt:

Walldorf

Auf dem Vereinsgelände des Angelsportvereins am Ortsausgang in Richtung Nußloch, In den Schrebergärtner, findet auch dieses Jahr ein Fischessen statt. Ab 11 Uhr können die Gäste in geselliger großer Runde im Vereinsheim oder auf der überdachten Terrasse, leckeren Fisch genießen oder diesen mit nach Hause nehmen.

St. Leon-Rot

Im Ortsteil Rot werden beim Angelsportverein "Rotauge", Am Anglersee, ab 10 Uhr verschiedene Fischbrötchen, Filets, Kartoffelsalat und kühle Getränke angeboten. Der Fischverkauf des Angelsportvereins in St. Leon auf dem Vereinsgelände "Am Vogelwaldsee", geht von 10 bis 15 Uhr. Hier werden Zanderfilet, Forelle, Fischbrötchen oder Kartoffelsalat angeboten. Die Speisen können vor Ort verzehrt oder auch mitgenommen werden.

Mühlhausen

Der Kraichgau Fanfarenzug und der Angelsportverein aus Mühlhausen verkaufen gemeinsam an diesem Freitag, von 11 bis 14 Uhr, Zander- und Seehechtfilet sowie Heringsbrötchen und Kartoffelsalat. Der Verzehr ist auch vor Ort im Fanfarenhaus, Bruchsaler Straße 28, möglich. Bei Abholung wird darum gebeten ein geeignetes Gefäß mitzubringen.

Malsch

In der Vereinsgaststätte "Zur Traube", Jahnstraße 6, des Angelsportvereins wird von 11 bis 13.30 Uhr, gegen Vorbestellung Fisch verkauft. Bis zum Mittwoch, 16. April, können die Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 0 72 53/2 19 62 Zanderfilet, Forelle, Kartoffelsalat oder Fischbrötchen vorbestellen. Der Abholtermin soll den Anrufern am Telefon zugeteilt werden.

Schatthausen

Am Karfreitag veranstaltet der Angelsportclub "Frühauf" Schatthausen sein traditionelles Backfischessen von 11 bis 14 Uhr am Sportplatz im Birkenweg 15. Der Verein bietet den Besucherinnen und Besuchern Zanderfilet, Forellen, Seelachsfilet und Kartoffelsalat an. Die Fischgerichte können vor Ort im Vereinsheim verspeist werden. Bei Abholung werden die Besucher gebeten, geeignete Gefäße mitzubringen.

Balzfeld

Der Verein der Tierparkfreunde lädt ab 11 Uhr zu Backfisch mit Kartoffelsalat oder Knödeln mit Pilzrahmsoße und Salat in den Tierpark, Eschelbacher Straße 20, ein. Es ist keine Reservierung im Voraus möglich.