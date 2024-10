Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Lange ließ das schnelle Internet in der Region auf sich warten – nun soll es bald da sein. Schleppend und begleitet von vielen Problemen verlief der Glasfaserausbau in den Jahren 2022 und 2023. 2024 kam aber plötzlich Bewegung in die Sache. Nun scheint die Fertigstellung des Projekts in greifbare Nähe gerückt zu sein.

2022 hatte