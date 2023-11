Von Armen Hesse

Region Wiesloch. Der 1. Dezember naht und damit auch das erste Adventswochenende. Die Temperaturen werden weihnachtlich und die festliche Stimmung verbreitet sich langsam unter den Bürgern der Region. Auch die Gemeinden und Vereine wollen über die Wochenenden des Dezember verteilt ihren Teil dazu beitragen.

Vielerorts stehen die Hütten schon, die Plätze wurden stimmungsvoll beleuchtet, Weihnachtsbäume aufgestellt. In diesen Tagen verwandeln sich die ersten Ortskerne und Vereinsheime in Weihnachtsmärkte, um den Geruch von Glühwein und Weihnachtsgebäck zu den Menschen zu tragen und zum gemeinsamen Verweilen einzuladen. In den kommenden Wochen wird die RNZ jeweils über die ihr bekannten Advents- und Weihnachtsmärkte informieren.

> Der "Wieslocher Weihnachtszauber" verwandelt den evangelischen Kirchplatz und den Marktplatz bis Mittwoch, 20. Dezember, in eine Weihnachtslandschaft: montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Es wird Kunsthandwerk und Handarbeiten geben, außerdem ein vielfältiges Kulturprogramm im Eventzelt. Das komplette Veranstaltungsprogramm findet sich hier.

> Rotenberg lädt am Freitag, 1. Dezember, zwischen 16 und 22 Uhr zum Verweilen an 20 Ständen ein. Um 16.30 Uhr gastiert der Schlossbergkasper im Pfarrzentrum St. Michael, um 17.30 Uhr wird der Markt offiziell eröffnet und die Kinder der Schlossbergschule singen Adventslieder, um 18 Uhr kommt der Nikolaus vorbei.

> Der Horrenberger Weihnachtsmarkt der SG öffnet am Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr im und am Gemeindehaus im Ortskern seine Pforten.

> Der Heimatverein Tairnbach veranstaltet am Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr den Dreschhallen-Adventsmarkt. Um 18 Uhr spielt der Posaunenchor und um 18.30 Uhr kommt der Nikolaus.

> Der Adventsmarkt in Rettigheim findet am Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, statt. Mit einem vielfältigen Programm geht es jeweils ab 16 Uhr los, für Kinder gibt es ein Karussell und der Weihnachtsmann ist zu Besuch.

> Der Walldorfer Weihnachtsmarkt findet jeweils Freitag bis Sonntag, vom 1. bis 3. und vom 8. bis 10. Dezember, auf dem Marktplatz statt. Geöffnet ist freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. 19 Hütten versprechen ein Winter-Wunderland. Rund um den großen, geschmückten Weihnachtsbaum wird für die Kinder wieder ein Pagodenzelt aufgebaut, in dem der Märchenerzähler Geschichten erzählt und vielfältige Bastel- und Malangebote warten.

> In Malschenberg lädt die Trachtenkapelle "Harmonie" zum Weihnachtsplätzchen am Samstag, 2. Dezember, 16.30 Uhr, in die Brunnenberghalle ein. Die Aktiven des Vereins singen Weihnachtslieder. Am Verkaufsstand gibt es Leckeres und Dekoratives.

> Der Kleintierzuchtverein Rot lädt am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, jeweils ab 16 Uhr, zum Adventsmarkt ein. Der Nikolaus hat sich am Samstagabend um 18 Uhr angekündigt; um Anmeldung zu dieser Aktion unter info.kltz-rot@web.de wird gebeten.

> Auch in Baiertal organisiert der Stadtteilverein am Samstag, 2. Dezember, 16 bis 22 Uhr, einen Adventsmarkt rund um den Synagogenplatz an der Mühlstraße mit kulinarischen Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und Kunstbedarf.

> Rosinantes Paradies für Pferde in Not öffnet am Sonntag, 3. Dezember, den weihnachtlichen Pferdestall in den Talwiesen zwischen 14 und 17 Uhr. Für Kinder findet je nach Wetter zwischen 15 und 16 Uhr Ponyreiten statt.

> Im Tom-Tatze-Tierheim, Nußlocher Straße 108, werden zum 1. Advent am Sonntag, 3. Dezember, zwischen 13 und 17 Uhr unter anderem Flammkuchen, Eintopf und Glühwein, außerdem Geschenkideen, angeboten. Zwischen 15 und 15.30 Uhr singt der Schülerchor "Sound meets Voices" der Waldschule.

> Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt im Gutshof auf dem Gelände – in diesem Jahr an zwei Tagen: Am Mittwoch, 6. Dezember, zwischen 11 und 20 Uhr, und Donnerstag, 7. Dezember, zwischen 11 und 17 Uhr. Am 6. Dezember besucht um 15.30 Uhr Sankt Nikolaus den Markt.