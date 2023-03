Dieses Jahr könnte die Spargelsaison besser als 2022 laufen, weil es die letzten Monate insgesamt ausreichend Niederschlag gab, so Krüger. Sechs bis neun Tonnen Spargel könnten es also pro Hektar werden. Wenn genug Erntehelfer zu finden sind, heißt das, und ...

Spargel ist neben Fleisch, Eiern und weiteren Produkten von Straußen ein weiteres wichtiges Standbein Krügers, auf fünf Hektar baut er ihn an. Die Trockenheit im Sommer bekommen die Pflanzen, die acht bis zehn Jahre im Boden bleiben, zwar zu spüren. "Aber wenn etwa ab Juli und über Herbst und Winter viel Niederschlag fällt, treibt der Spargel im Frühjahr gut aus." Von April bis Juni wird das Gemüse in der Regel geerntet, "dann braucht es unbedingt Wasser", so Krüger.

Gerade in Walldorf: "Die leichten Sandböden speichern Wasser nur schlecht." Wäre also eine künstliche Bewässerung sinnvoll? Krüger hat Zweifel: "Bei diesen Energiekosten rechnet sich das nicht mehr", blickt er auf den Preis für Diesel. Und auch das Nass selbst kostet – "und einen Brunnen zu bohren, ist eine riesige Investition – ganz zu schweigen von den bürokratischen Hürden".

Schon im letzten Frühjahr zeichnete sich ein schwieriges Jahr ab, erinnert sich Lars Krüger. "Und beim Mais waren die Ernteausfälle extrem": Auf 5,5 Hektar baut er das Getreide an und erwartet in der Regel um die zehn Tonnen pro Hektar. "2022 waren es nur drei Tonnen, das sind 70 Prozent weniger als normal", so Krüger. Wenn der Niederschlag ausbleibt und die Sonne brennt, leiden die Pflanzen.

Am Gänsberg in Wiesloch kommen die Obstbäume von Jochen Zubers, im Bild inmitten von Pfirsichblüten, ohne Bewässerung kaum mehr aus. Foto: Pfeifer

Theoretisch mag es verschiedene Wege geben, darauf zu reagieren. Aber immer wieder scheitert es am Geld: Gerade jetzt, da überall die Preise enorm steigen, schauen die Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihre Ausgaben, dafür hat Lars Krüger Verständnis. Aber gegen die Konkurrenz aus dem europäischen oder ferneren Ausland, die unter ganz anderen Auflagen, Personalkosten und Rahmenbedingungen arbeitet, kann er sich in der Hinsicht nur schwer behaupten. "Mit den Preisen können wir nicht konkurrieren", meint auch Jochen Zuber. Durch die Qualität schon, natürlich, betonen die beiden: Wenn das nur auch der Kundschaft so bewusst wäre.

Von Sebastian Lerche

Region Wiesloch. 70 Prozent Ernteausfall beim Mais, 20 Tonnen Äpfel, die nicht vermarktbar am Boden verkommen: Das ist die Bilanz des wieder mal extremen Sommers 2022, wie Landwirt Lars Krüger aus Walldorf und Obstbauer Jochen Zuber aus Baiertal berichten. Und fest steht für sie: Auf weitere Phasen anhaltender Hitze und Trockenheit muss man sich gefasst machen.

Dieses Jahr könnte die Spargelsaison besser als 2022 laufen, weil es die letzten Monate insgesamt ausreichend Niederschlag gab, so Krüger. Sechs bis neun Tonnen Spargel könnten es also pro Hektar werden. Wenn genug Erntehelfer zu finden sind, heißt das, und wenn die Rechnung angesichts dessen, dass der Mindestlohn gezahlt werden muss, am Ende auch aufgeht. "Vor wenigen Jahren waren es in Walldorf noch vier Spargelbauern, jetzt sind es zwei: Der Anbau wird schwieriger", so Krüger, man habe an so vielen Fronten zu kämpfen.

Als Reaktion auf Extremsommer hat der Landwirt im Fall von Roggen – auf zehn Hektar – und Gerste – fünf Hektar – Winterfrüchte gewählt. Nach der Einsaat im Herbst wachsen sie über die in der Regel niederschlagsreichere Zeit bis zum Frühjahr heran und werden vor der großen Hitze geerntet. Überhaupt werde die Landwirtschaft umdenken müssen, so Krüger: neue Sorten, ganz neue Feldfrüchte, andere Anbauformen. Er sieht mit dem Klimawandel noch schwerere Zeiten kommen, eine Vorwarnung war neben dem Sommer als weiteres Extrem der Starkregen in Walldorf im August 2022, der große Schäden angerichtet hat.

Nicht nur die Trockenheit, auch die direkte Sonneneinstrahlung können dem Obst von Jochen Zuber schaden. Kurzfristig leidet die Ernte, darüber hinaus haben die Pflanzen Stress, der sich langfristig auswirken kann: Sie wachsen weniger, haben nicht so viel Kraft, um schöne Früchte auszubilden, und sind anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Gezieltes Beschneiden kann helfen: Dann können die Bäume ihre Energie auf weniger Triebe konzentrieren, sind weniger angestrengt: "Und das wollen wir: ruhige Bäume."

Auf den sechs Hektar am Gänsberg in Wiesloch, wo Zuber großteils Äpfel, aber auch Pfirsiche, Kirschen, Birnen und Aprikosen anbaut, hat beispielsweise der Elstar 2022 sehr unter Dürre und Sonne gelitten. "Die Blätter sind verdorrt und abgefallen, die Früchte waren vertrocknet und nicht mehr vermarktbar", berichtet er. "20 Tonnen waren verloren, die konnte man noch nicht mal für Saft oder Most verwenden." Zum Vergleich erläutert Zuber, dass er pro Hektar eine Ernte von 35 bis 40 Tonnen erwartet.

Am Gänsberg muss Zuber bewässern: "Der Boden kann das Wasser nicht so gut speichern." Im Sommer 2022 habe er "wegen der massiven Trockenheit fast jeden Tag" Wasser zugeben müssen, 500 bis 600 Kubikmeter. Aus Hydranten, kein kleiner Kostenfaktor. Er sei froh, dass er über den Anschluss verfüge, denn der Klimawandel werde die Bedingungen sicher nur noch schwieriger machen. "Ein Wasserzugang ist ein großer Vorteil und wird in Zukunft immer wichtiger."

Zur Abschirmung der Sonne wäre denkbar, dunkle Netze ähnlich wie zum Schutz vor Hagel aufzuspannen. Aber das geht zum einen weiter ins Geld und zum anderen besteht die Gefahr, dass die Bäume dann wiederum nicht genug Licht bekommen und die Ernte leidet.

In Baiertal hat Obstbau Zuber keinen Zugang zu einer Wasserleitung oder einem Brunnen. Dort, auf einer Anbaufläche, die auf knapp acht Hektar reduziert wurde, ist der Boden immerhin besser und speichert im Vergleich zum Gänsberg mehr Wasser. Trotzdem musste Jochen Zuber sich angesichts der Kaufzurückhaltung der Kundschaft und der Preissteigerung auf eine kleinere Fläche als früher konzentrieren, um Kosten zu senken.

Insgesamt ist er im vergangenen Sommer in Baiertal "mit einem blauen Auge davongekommen", berichtet Zuber. Das liegt auch daran, dass er dort spätere Sorten anbaut, etwa Braeburn oder Fuji, die von September bis Oktober geerntet werden, also nach der Hitze und wenn das Wetter wieder niederschlagsreicher wird. Andere Sorten: Daran arbeitet auch die Forschung im Obstbau, doch bis da sinnvolle Alternativen marktreif sind, dürfte es Zubers Erfahrung nach noch einige Jahre dauern.