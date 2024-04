Von Sarah Eiselt

Region Wiesloch. Die Tierparks der Region haben aktuell eine Gemeinsamkeit, die den Besucherinnen und Besuchern zunehmend das Herz aufgehen lässt: Denn in vielen Gehegen kam der erste Nachwuchs des Jahres auf die Welt. Viele Jungtiere verzücken seither mit ihrer Niedlichkeit nicht nur die Pfleger, sondern sorgen auch bei den Tierparkgästen für ein Funkeln in den Augen.

"Positive Entwicklungen" gibt es etwa in Walldorf, wie der Tierparkleiter Philipp Koch verrät: In den Teichanlagen und bei den Vögeln habe man schon zahlreiche Eier gefunden, hier warte man nur noch darauf, "dass auch alles schlüpft", freut sich Koch bereits und verweist auf die Vogelart Rothaubenturako. Hier gab es bereits vor einigen Wochen Nachwuchs, alles entwickle sich prächtig. "Mehrere Bruterfolge pro Jahr sind unüblich und ein Zeichen dafür, dass sich das Paar in ihrer Voliere ausgesprochen wohlfühlt", sagt Koch stolz.

Der Höhepunkt – nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für die Pflegerinnen und Pfleger – befindet sich aber in einem anderen Gehege: Die Kängurujungen wachsen heran und zeigen sich seit knapp zwei Wochen, indem sie zaghaft den Kopf aus dem Beutel der Mutter stecken. "Diesen werden sie voraussichtlich in etwa einem bis zwei Monaten endgültig" verlassen, schätzt Koch. Dann ist das Kängurubaby etwa neun Monate alt. Allerdings ließe sich das nicht genau sagen: Denn bei der ,Geburt’ wiegt das Jungtier nur etwa ein Gramm, auch von einer "feststellbaren Geburt, kann bei Kängurus aus unserer Sicht nicht gesprochen werden, da sich neugeborene Jungtiere ohne Umwege in den Beutel ihrer Mütter zurückziehen und sich erst Monate später wieder zeigen. Bis dahin kann die zurückliegende Trächtigkeit nur über eine Umfangszunahme des Beutels vermutet werden."

Der Grund: Kängurus sind dauerträchtig. Sie können, noch während ein Jungtier in ihrem Beutel heranwächst, bereits "mit dem zweiten trächtig sein". Besonders die kälteren Monate können für die Tierart allerdings eine Gefahr darstellen, erklärt Koch, besonderer Schutz wird damit notwendig. "Um den Bedürfnissen von Mutter und Jungtier zu entsprechen war es deshalb wichtig, eine möglichst stressfreie Umgebung zu schaffen. Um die bestmögliche Entwicklung zu garantieren, wurden zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten und Wärmequellen geboten, welche die ausgewachsenen Tiere unter normalen Umständen nicht benötigen."

Damit die Bennett-Kängurus auch mal ihre Ruhe haben können, wurde das Nest größer gestaltet. "Im Stall wurden unter anderem neue Durchgänge geschaffen, um den Tieren zusätzliche Ausweich- und Distanzierungsmöglichkeiten während der Gehegepflege zu geben." Der Aufwand ist dabei nicht unbegründet: "Denn unter starkem Stress sind Kängurus nicht unbedingt die besten Mütter", so Koch. Geraten sie in eine Stresssituation, werfen sie das Jungtier aus, um sich selbst zu schützen. Wenn dieses aber – auch wenn es nur ein einziges Mal vorkommt – den Beutel einmal verlässt, nimmt die Mutter es "nur selten" wieder auf. Die Folge: Das Leben des Jungtiers stehe auf dem Spiel.

Ähnlich verhalte es sich, wenn der Nachwuchs aus anderen Gründen den Beutel verlässt: In der Vergangenheit kam es in Walldorf bereits dazu, dass das Jungtier versehentlich herausgefallen war. Dann muss es von den Pflegern per Hand aufgezogen werden. "Eine händische Aufzucht wollen wir aber so gut es geht vermeiden, damit die Tiere später möglichst artgerecht leben und gehalten werden können", sagt Koch. Im damaligen Fall hatte die Kängurumutter ihr Junges aber wieder aufgenommen. "Das geschieht aber wirklich nur sehr selten", sagt Koch.

Frisch geschlüpfte Entenküken erwarten derzeit die Besucherinnen und Besucher im Balzfelder Tierpark: "Die elf Kleinen sind erst wenige Tage alt. Zudem wurde eine Wildente bei uns abgegeben. Sie war verwaist und von unseren Pflegern anschließend händisch aufgezogen worden. Glücklicherweise entwickeln sie sich prächtig", freut sich Zuchtwart Alfred Sauer.

Auch beim Tragopane, einer Fasanengattung, wird es bald Nachwuchs geben. "Aktuell brüten sie noch auf drei Eiern, in knapp drei Wochen müssten sie schlüpfen", kündigt Sauer an. Und auch bei den Schafen und Ziegen sehe es gut aus: "Wir haben aktuell sechs Lämmer, in etwa einer Woche sollten noch weitere hinzukommen, denn ein Schaf lammt noch. Etwas Geduld müssen wir und die Tierparkgäste aber noch aufbringen bei den Ziegen", sagt er.

"Unsere zwei kleinen Lämmchen sind wirklich niedlich und ein Besuchermagnet", freut sich Edmund Berger aus dem Rauenberger Tierpark. Seit Ende März ergänzen sie die Herde der Ouessant-Schafe in der Weinstadt. Dabei handelt es sich um eine Zwergrasse, sodass auch die Jungtiere entsprechend klein sind. "Und den beiden geht es gut", verrät der Schatzmeister des Vereins der Vogelfreunde, der den Tierpark betreibt, weiter. Das war aber nicht von Anfang an so: "Eines der beiden hatte sich nach der Geburt das vordere rechte Bein gestaucht, musste sogar zum Tierarzt. Glücklicherweise war aber nichts Schlimmeres, mittlerweile springen beide lebensfroh durch das Gehege."

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in Rauenberg darüber hinaus bald über Küken bei den Trauerschwänen freuen: "Sie sitzen derzeit auf sechs Eiern, die sie ausbrüten. Die Jungtiere vom letzten Jahr ziehen demnächst in den Walderholungspark nach Hambrücken um." Sie mussten allerdings schon von den Elterntieren separiert werden, da die Eltern sie vertreiben.

Zwischen Ende Mai und Ende Juni bekommt zudem das Damwild im Balzfelder sowie im Rauenberger Tierpark Zuwachs: "Sie sind derzeit belegt. Wir achten aber immer darauf, dass wir nicht zu viele Jungtiere bekommen. Wir wollen nicht, dass es in eine Züchtung ausartet", sagt Tierparkleiter Sauer aus Balzfeld. Auch in Rauenberg hat man die Population im großen Gehege entlang des Radweges nach Rotenberg immer im Auge.

"Für unsere beiden Waschbären ist noch nicht wirklich Frühling, sie sind noch ein bisschen müde und schlafen viel", weiß Berger zu berichten. Anders als das Tierparkteam, das das Kaninchengehege fleißig erneuert: Dort laufen seit einiger Zeit die Umbauarbeiten. "Da die alte Metallkonstruktion in die Jahre gekommen war, wurde sie ebenso wie das Dach erneuert. Aktuell stehen Restarbeiten am Mauerwerk an", berichtet Berger. Der Boden, der zuvor gepflastert war, wurde betoniert, damit er sich leichter sauber machen lasse. "Durch neue Plexiglasplatten gelangt mehr Licht von oben ins Gehege", sagt Berger weiter. Bis eine neue Kaninchengruppe einziehen wird, dauere es aber noch ein bisschen: Wenn alle Arbeiten erledigt seien, müsse das Gehege noch neu eingerichtet werden.