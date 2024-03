Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Die Mitte der Fastenzeit, der Sonntag Laetare, ist fast erreicht – und damit der Startschuss für die Sommertagszüge. "Strih Strah Stroh", "Winter ade ..." und "Alle Vögel sind schon da" hallt es nunmehr durch die Straßen der Region.

Am Sonntag, 10. März, wird in fünf Orten rund um Heidelberg der Winter symbolisch verbannt – der Rest der Kommunen zieht an den kommenden Sonntagen nach. Die RNZ gibt einen Überblick zu Aufstellung, Zugstrecken, Rahmenprogramm und weiteren Besonderheiten.

Bammental

Musiker, Blumenwagen und natürlich Kinder machen den vom Kulturring und der Gemeinde organisierten Umzug aus. Los geht’s um 14 Uhr, zur Aufstellung in der Fabrikstraße wird bereits um 13.30 Uhr gebeten. Hier erhält jedes Kind – begleitet wird der Zug offiziell von Regenbogen- und Waldorfkindergarten sowie der Kita Kleine Helden – die heiß ersehnte Sommertagsbrezel, und der Blumenwagens vom Obst- und Gartenbauverein kann erstmals bewundert werden.

Unter Begleitung der Feuerwehrkapelle bewegen sich die Teilnehmer über die von der Feuerwehr abgesperrten Reilsheimer und Hauptstraße, Flussgasse und Bahnhofstraße zum Heimatmuseum. Hier löst sich der Zug auf, der Winter wird verbrannt, und im Anschluss feiert der Kindergarten Kleine Helden ein Frühlingsfest.

Heiligkreuzsteinach

"Die Sonne gewinnt die Oberhand!" – so frohlocken die Gemeinde und die Landfrauen als Organisatorinnen des örtlichen Sommertagszugs. Aufstellung ist um 13.30 Uhr in der Hüttengasse auf Höhe der Hausnummer 30, Abmarsch um 14 Uhr. "Schmückt eure Fahrräder, Bollerwagen, Kettcars, Kinderwagen und Euch selbst", lautet die Aufforderung. Über die Silberne Bergstraße, Mühlweg und Rathausstraße geht es auf den Karl-Brand-Platz. Dort lädt die Feuerwehr dann im Anschluss des Umzugs zu Kaffee und Kuchen in ihr Gerätehaus.

Neckargemünd

> Kernstadt: Den Sommertagsumzug organisiert die Verwaltung in der Stadt am Neckar traditionell am Freudensonntag "Lätare". Hierfür erfolgt ab 14 Uhr die Aufstellung der Gruppen auf dem Festplatz unter der Friedensbrücke. Dort gibt es auch die Sommertagsbrezeln und die besten Zugteilnehmer werden prämiert.

Gegen 14.30 Uhr nimmt der bunte Lindwurm dann seine Route über Elsenzweg, Bahnhof-, Haupt- und Julius-Menzer-Straße zum Ziel in den Menzerpark. Dort spielt die Musikschule auf, und die Kindergärten sorgen für Kaffee, Kuchen und Pizzaecken.

> Mückenloch: Jedes Kind mit bunten Stecken – auch die größeren – erhält vor dem Start des Umzugs eine Sommertagsbrezel, verspricht die Ortsverwaltung als Organisator. Abmarschiert wird um 13.30 Uhr in der Neckarhäuserhofstraße auf Höhe der Hausnummern 13-15.

Feuerwehr und der Musikverein Trachtenkapelle begleiten den Zug bis zum Spielplatz, wo "Winter ade…" gesungen und die Jahreszeit symbolisch verbrannt wird. Anschließend bewirtet im Schulungsraum der Feuerwehr deren Jugend beim "Café St. Florian".

Schönau

Vom Festplatz zum Marktplatz zieht der Sommertagsumzug durch das Klosterstädtchen. Veranstalter ist die Stadt in Kooperation mit der Odenwälder Trachtengruppe, dem Obst- und Gartenbauverein, der Kapelle aus Schefflenz, der Feuerwehr und dem Förderverein der Carl-Freudenberg-Grundschule. Aufstellung ist um 13.30, Abmarsch um 14 Uhr.

Dann geht es über Bahnhof-, Carl-Freudenberg-, Friedrich-Ebert-, Jahn-, Luisen- in die Neckarsteinacher Straße. Weiter geht’s über Hauptstraße, Ringmauerweg zum Marktplatz und den Parkplatz hinter dem Bürgerhaus. Dort wird der Schneemann verbrannt, und anschließend bewirtet Schulförderverein.

Weitere Orte

Vorfreude ist die schönste Freude – dieses Motto beherzigen dürfen oder müssen die Anhänger des Sommertagszugs in den übrigen Kommunen rund um Heidelberg. Am 17. März steigen die Sommertagszüge in Mauer, Meckesheim, Neckargemünd-Dilsberg, Neckarsteinach und Schönau-Altneudorf. Weiter geht es nach dem Frühlingsanfang am 20. März dann am 24. März in Gaiberg und Wiesenbach.

Nach Ostern folgt die Fortsetzung am 7. April in Wilhelmsfeld, am 14. April in Eppelheim, Lobbach, Meckesheim-Mönchzell, Nußloch und Sandhausen, am 21. April in Dossenheim, Leimen, Neckargemünd-Waldhilsbach und Spechbach. Bis zum 28. April müssen die Gauangellocher warten, St. Ilgen begeht seinen Sommertagsumzug samt Frühlingsfest am 5. Mai.