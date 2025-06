Region Heidelberg/Mannheim. (luw) Die Störung im Vodafone-Netz, die am Mittwochvormittag im "Bereich Mannheim und Umgebung" aufgetreten war, ist behoben. Dies teilte ein Sprecher von Vodafone gegenüber der RNZ mit.

Wie berichtet waren bei rund 3000 Kunden Festnetz-Telefonie, Fernsehen und Internet nicht verfügbar, nachdem ein unterirdischer Kabelschaden aufgetreten war. Für die Reparatur waren demnach Tiefbauarbeiten notwendig; die Störung wurde laut dem Vodafone-Sprecher am Mittwoch gegen 21.20 Uhr behoben. "Alle Kunden sind wieder online", teilte er mit.

Update: Donnerstag, 8. August 2024, 13.26 Uhr

Vodafone mit Problemen in "Mannheim und Umgebung"

Region Heidelberg. (luw) Die aktuelle Störung im Vodafone-Netz betrifft den "Bereich Mannheim und Umgebung", wie ein Sprecher des Telekommunikationsunternehmens am Mittwochmittag auf Anfrage der RNZ erklärte. Demnach treten die Störungen bei Kunden mit Festnetz-Telefonie, Fernsehen und Internet seit Mittwoch etwa 10 Uhr auf. Rund 3000 Kunden seien betroffen, heißt es weiter.

"Ursache ist ein Kabelschaden auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Kunden an das Vodafone-Netz angeschlossen sind", sagte der Sprecher. Zur Behebung dieser Störung seien Tiefbauarbeiten notwendig. "Diese Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig." Der "örtliche Dienstleister" von Vodafone werde gegen 14.30 Uhr an der Schadstelle erwartet. Bis wann die Störung behoben ist, sei noch nicht abzusehen.

Update: Mittwoch, 7. August 2024, 14.05 Uhr

Region Heidelberg. (luw) Aktuell kommt es offenbar zu einer größeren Störung im Vodafone-Netz. Laut Berichten von Vodafone-Kunden aus Leimen und Nußloch sind mindestens diese beiden Orte betroffen. Demnach gebe es Empfangsprobleme bei Festnetz-Telefonie, Fernsehen und Internet.

In den Sozialen Medien teilten betroffene Nutzer eine Nachricht des Telekommunikationsunternehmens Vodafone, wonach man "aktuell davon ausgeht, dass die Störung innerhalb von zwölf Stunden behoben ist". Auf der Homepage des Anbieters gibt es indes noch keine Informationen über den aktuellen Stand in der Region Heidelberg.