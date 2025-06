Region Heidelberg. (lesa) Sieben Kerwen auf einen Streich heißt es am Wochenende. In Dossenheim, Heiligkreuzsteinach, Kleingemünd, Mönchzell, St. Ilgen, Schönau und Waldwimmersbach wird gefeiert. Doch die Freude ist teils getrübt. In Kleingemünd fehlen die Schausteller. Ein Phänomen angesichts der Konkurrenzveranstaltungen am Wochenende? Wie geht es den übrigen Kerwen und womit wollen sie ihr Publikum anziehen? Und wieso feiern so viele am gleichen Wochenende? Ein Überblick.

Wieso dieses Wochenende?

In einem sind sich alle einig: Der Termin ist Tradition. Holger Braun, Ordnungsamtsleiter im Lobbacher Rathaus, sagt zum Termin in Waldwimmersbach: "Die traditionellen Kerwen, früher Kirchweihen, haben einen Bezug zur Weihe einer jeweiligen Kirche in den verschiedenen Orten." Auch Marcel Gengenbacher, Ortsvorsteher von Mönchzell, Heiligkreuzsteinachs Kerwepfarrerin Janine Weber und Dossenheims Rathaussprecherin Mareike de Raaf verweisen darauf, dass das dritte Wochenende im September bei ihnen schon immer Kerwe-Wochenende war: "Maßgeblich ist hier der Sonntag", so de Raaf.

Anders als in Leimen: Für die Weinkerwe wird hier stets das dritte volle Wochenende herangezogen, weshalb die Weinkerwe erst nächste Woche stattfindet. Wieso die St. Ilgener Kerwe nun vor der Leimener stattfindet, blieb unbeantwortet. Und wieso feiert Schönau an diesem Wochenende? Hier muss Bürgermeister Matthias Frick passen. "Selbst die ,alten Schönauer’ kennen keine Antwort auf diese Frage", sagt er: "Es war einfach schon immer so."

Was hebt die Kerwen von anderen ab?

"Super-Kerwe-Wochenende" bedeutet auch: super viel Konkurrenz. Was also sind die Alleinstellungsmerkmale? In Dossenheim verweist man auf die "Verbindung von Tradition und Moderne": "Der Holz­äpfeltanz und das Bannweidgericht sind einmalig in der Region und haben seit circa 300 Jahren Tradition in Dossenheim", so de Raaf. Das Programm mit Live-Musik spreche auch Jüngere an. Einfallsreichtum, Detailliebe, Musik und immer ein neues Motto zählt Gengenbacher für Mönchzell auf, wo die "Piraten-Kerwe" in diesem Jahr lockt.

Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl nennt eine ganze Liste: die Eröffnung durch eine Kerwepfarrerin und ihr Gefolge, der Charakter der Vereinskerwe mit Musik, Tanz, zwei Fahrgeschäften und viel Spiel und Spaß. "Ganz wichtig für uns, Familien sollen mit ihren Kindern zu guten Preisen auf unserer Kerwe viel Spaß haben." Vereine wirken auch in Waldwimmersbach und in Schönau bei der Aufstellung des bunten Programms mit. "Aber das Wichtigste ist, dass die Menschen hier zusammenkommen", betont Frick. "Kinder dürfen länger aufbleiben, man verweilt gemeinsam beim guten Essen und Trinken und genießt die letzte große Sommerparty."

Wie sieht es mit Schaustellern aus?

In Kleingemünd herrscht Schausteller-Notstand. Zu klein die Kerwe, zu gering ihre Besucherzahl, hieß es dort. Die eher große Kerwe in Dossenheim hat dieses Problem nicht. "Ein Großteil der Schausteller sind Familienbetriebe, die seit Generationen nach Dossenheim kommen und mittlerweile mit unserer Gemeinde freundschaftlich verbunden sind", so de Raaf.

Doch auch bei den kleinen Kerwen in Orten mit teils nur Hunderten Einwohnern seien Schausteller kein Problem, heißt es unisono. Der Schlüssel scheint auch hier jahrelange Verbindung zu sein. "Die Betreiber der Fahrgeschäfte stehen eigentlich direkt nach der Kerwe für das nächste Jahr fest", sagt Schönaus Bürgermeister. "Es kann problematisch werden, wenn die jetzigen Kerwe-Teilnehmer mal in die Rente gehen, wir werden uns dann jedoch schon etwas einfallen lassen."

Ähnlich sieht es in Heiligkreuzsteinach aus, wo die Gemeinde schon jetzt erfinderisch ist: Etwa bei der von Rathausmitarbeitern betreuten Kinderolympiade oder beim Besuch von "Figuren aus Science-Fiction", den Pfahl ankündigt. "Unsere Schaustellerfamilie Heckmann ist dieses Jahr zum dritten Mal in Folge in Mönchzell, und ich glaube sagen zu können, dass sie mit Mönchzell zufrieden sind", schließt Gengenbacher. "Wir sind es auf jeden Fall mit ihnen."

Update: Donnerstag, 12. September 2024, 19.44 Uhr

Vier Orte feiern bereits ab Freitag Kerwe

Region Heidelberg. (luw) Das "Super-Kerwe-Wochenende" steht an: Sieben Kerwen werden im Heidelberger Umland gefeiert. Vier von ihnen starten bereits am Freitag, 13. September:

> In Dossenheim beginnt das Programm der fünftägigen Kerwe am Freitag um 16 Uhr am Kronenburger Hof mit der Sportlerehrung für Kinder und Jugendliche sowie einer weiteren Ehrung für eine Jugendliche. Ab 18 Uhr treten "Dennis Nussbeutel & seine Musikanten" auf.

> In Heiligkreuzsteinach geht das viertägige Fest um 19 Uhr mit der Eröffnung und Ausgrabung der Kerwe samt Fassbieranstich los. Ab 19.30 Uhr tritt der "Musikverein Kreizstonisch" auf, und ab 21 Uhr wird zur "90er- bis 2010er-Party" mit "DJ M.T.S" eingeladen.

> In Meckesheim-Mönchzell steht die viertägige Kerwe unter dem Motto "Piraten". Los geht’s um 18 Uhr mit der Abholung und der Taufe der Kerweschlumpel vor der Lobbachhalle. Zudem finden die Fahnenweihe und der Fassbieranstich statt. Die Jagdhornbläser bringen eine lautstarke musikalische Unterstützung mit ein und danach öffnet die Bar mit Musik von "DJ SEBX".

> In Neckargemünd-Kleingemünd beginnt die dreitägige Kerwe-Gaudi in der Bergstraße ab 19.30 Uhr mit der Einborschtung der neuen Kerweburschen. Ab 20 Uhr gibt es dann Livemusik mit Partykanone "Hanni" in der Kleingemünder Kerwescheuer.