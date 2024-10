Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Davon, dass die Tage zwangsläufig kürzer und die Nächte länger werden, lassen sich die RNZ-Leser in ihrer Fotografie-Leidenschaft nicht stoppen. Sie nutzen die hellen Stunden und haben dabei wieder so einige lichte Momente bei der Wahl ihrer Motive.

Dabei fällt auf, dass sich Flora und Fauna in diesen Frühherbst-Tagen als äußerst aktiv erweisen. So wie die Eidechse bei Hagen Schmid in Nußloch. Diese hat sich eine Fliege geschnappt, was der Fotograf so kommentiert: "Mit Geduld und Glück fängt man eine Mück’."

Eine weitere Eidechse hat Karl Gschwend aus Neckargemünd entdeckt. Sie lässt ihren Rücken von der Herbstsonne bescheinen. Ebenfalls ein Sonnenbad scheint der Schmetterling zu nehmen, den Bernd Steiner aus Sandhausen vor die Linse bekommen hat. Bei dem Schmetterling handelt es sich um einen prächtig anzuschauenden Admiral. Weniger auf ein Sonnenbad als auf Beute abgesehen hat es dagegen die Gartenkreuzspinne am Fenster von Edith Leutz aus Darsberg.

Doch während sie noch warten muss, ist die Schnecke bei Sabine Klevenz aus Spechbach schon einen guten "Schritt" weiter. Nach ihrer Klettertour hinauf zu den saftigen Johannesbeer-Früchten dürfte sie einen wahren "Beerenhunger" haben. Die Schnecke, so darf man festhalten, hat ihren Sehnsuchtsort erreicht. Noch auf dem Weg sind hingegen im Moment der Aufnahme die Wildgänse bei Waltraud Horchheimer aus Neckargemünd. Die Vögel folgen ihrem natürlichen Drang: Sie zieht es gen Süden.

Fest in der Region verwurzelt sind im Gegensatz zu den Zugvögeln einige heimische Pflanzenarten. Zu diesen zählt die Hagebutte, die Hannelore Heiden in Neckarsteinach fotografiert hat, ebenso wie der Feuerdorn, der sich bei Marianne Uhrich in Sandhausen in herbstlichem Orange präsentiert. Ein echter Hingucker!

Eine Feststellung, die sich genau so auch für den Birnbaum von Roland Rupp aus Dilsberg treffen lässt. Der Baum, der an einer Hauswand in Mückenloch wächst, verfügt über einen ganz besonderen Wuchs. Beachtliche Blüten treiben ebenfalls die namentlich nicht benannten Pflanzen bei Hans-Joachim Schmidt in Gauangelloch sowie bei Maria Weckauf in Eppelheim. Während Erstere in gelb-roter Farbe für Freude sorgt, tut das Gewächs in Eppelheim dies in einem Pastellton.

In eben jene Richtung des Farbspektrums fällt auch die Blüte bei Sonja Link aus Dilsberg. Hier indes hat die Fotografin auch den dazu passenden Namen parat: Es handelt sich ihr zufolge um eine Apfelbaumblüte.

"Die Zeit des Gartengießens ist vorbei, die Kannen können anderweitig verwendet werden", stellt Hans-Peter Wünsche aus Meckesheim fest. Andere RNZ-Fotografen haben derweil die Natur über den eigenen Garten hinaus in Feld und Flur für sich entdeckt. So wie Anatoli Sablozki aus St. Ilgen, der über die rötliche Blattfärbung staunt. O

der Hannes W. Peter, der auf seiner Streuobstwiese in Mauer einen Baumpilz mit Spinnennest entdeckte. Für den Herbst ist das ebenso ein symbolisches Bild wie der glutrote Abendhimmel, den Bärbel Schork über Sandhausen fotografiert hat. Dem Sonnenaufgang und dem Herbstmorgen widmeten sich dagegen Barbara Hetzel in Lobenfeld sowie Rita Reinhard im Steinachtal.