Region Heidelberg. (lesa/luw) Es wird gestreikt an diesem Donnerstag. Und zwar in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und bei Rettungsdiensten, die unter kommunaler Trägerschaft stehen. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi im Rahmen des Tarifstreits des Öffentlichen Dienstes mit Bund und Kommunen. Muss man sich in den 17 Orten des direkten Heidelberger Umlands Sorgen um die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger machen? Die RNZ hat stichprobenartig bei einigen Betreibern nachgefragt.

Für die "Erlbrunner Höhe" in Wilhelmsfeld und das "Hanna und Simeon Heim" in Dossenheim erwartet Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin des unter anderem hier zuständigen Trägers "Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg", keine Einschränkungen. "Da wir einen eigenen Tarifvertrag direkt mit Verdi verhandeln und dieser einen noch laufenden Abschluss hat, gehe ich davon aus, dass unsere Mitarbeitenden nicht zum Warnstreik aufgerufen sind", erklärte sie am Mittwochnachmittag auf Anfrage der RNZ.

Ähnliche Töne schlägt Ann-Christin Kulick von der Evangelischen Heimstiftung an. Die in Stuttgart ansässige Heimstiftung ist unter anderem Trägerin des Dr. Ulla-Schirmer-Hauses in Leimen, des Generationenzentrums St. Ilgen sowie des Haus Rheinblick in Nußloch. Alle Einrichtungen werden nicht bestreikt. "Als diakonischer Träger wenden wir das Arbeitsrecht des dritten Weges an, in dem es keine Streiks gibt – daher sind wir von der Situation nicht betroffen", erklärt Kulick. Beim Arbeitsrecht des dritten Wegs handelt es sich um ein kirchliches Arbeitsrecht, bei dem Katholische Kirche und eine aus Mitarbeitern bestehende Arbeitsrechtliche Kommission des Wohlfahrtsverbands Caritas die Arbeitsbedingungen gestalten.

Auch in anderen Gesundheitseinrichtungen der 17 Orte der Region Heidelberg dürfte es keine Streiks geben: Eine Klinik gibt es nicht; sämtliche Pflegeheime stehen – soweit bekannt – nicht unter kommunaler Trägerschaft.

Zum Streik aufgerufen sind dagegen die Mitarbeiter der Klinik Eberbach, zu deren Einzugsbereich etwa die im Neckartal gelegenen Orte der Region rund um Heidelberg zählen. Das kommunale Krankenhaus ist eine Einrichtung der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH; Trägerin ist der Rhein-Neckar-Kreis. Im Gegensatz zu den GRN-Kliniken in Weinheim und Schwetzingen, wo am Donnerstag der OP-Bereich sowie am Freitag die gesamte Klinik samt der angeschlossenen Betreuungs- und Seniorenzentren bestreikt werden, ist in der Eberbacher Klinik Normalbetrieb angesetzt. Erst am Donnerstag, 13. März, soll laut entsprechender Mitteilung der GRN "die gesamte Klinik am Standort Eberbach bestreikt" werden.