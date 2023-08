Heidelberg. (lesa/luw) Vegane Ernährung ist auf dem Vormarsch – heißt es zumindest. Doch ist das, was in großen Städten Trend ist, auch in den Gaststätten ländlicherer Gebiete zunehmend gewünscht? Die RNZ hat bei Gastronomen rund um Heidelberg nachgefragt – und dabei als erste Reaktion mehrmals ein Schmunzeln geerntet.

> Armin Thurner vom Gasthaus "Zur Pfalz" in Mauer empfängt regelmäßig Gäste aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern in seinem Restaurant, das er seit 25 Jahren betreibt und das zuvor seine Eltern bewirtschafteten. Auch alteingebrachte Schlachttage gibt es noch jeden Mittwoch in der "Pfalz" – und viele Gäste kommen extra dafür. "Vegan" ist jedoch auch in Thurners Traditionsbetrieb kein Fremdwort. "Es kommen Leute ganz gezielt und fragen nach veganen Speisen", sagt er. Für sie hält er auch etwas bereit – Spaghetti mit Gemüse etwa oder eine Bolognese-Soße auf Tofu-Basis. "Wenn jemand nicht weiß, dass das vegan ist, merkt er es nicht", lobt er Letztere. Doch obwohl in Mauer seiner Einschätzung nach viele Studenten wohnen und vegane Gerichte seit einigen Jahren nachgefragt würden, sei das noch nichts Kontinuierliches. "Die Leute wollen ihr Schnitzel und ihr Rumpsteak", sagt er. Und den Renner: Thurners Käsespätzle.

> Sali Alihajdaraj vom Leimener Brauhaus berichtet von "sehr wenig" Nachfrage nach veganen Speisen in dem Lokal im Herzen Leimens. "Als Brauhaus sind wir dafür nicht die Anlaufstelle", so der Geschäftsführer des Betriebs, bei dem eher die deftigen fleischhaltigen Speisen hoch im Kurs stehen. Vegetarisches steht aber trotzdem auf der Karte – und weil es zumindest schon vereinzelt Anfragen nach veganem Essen gab, hat Alihajdaraj im Sinne der Dienstleistung reagiert: "Wir bieten ein bis zwei vegane Gerichte an", sagt er. Diese würden aus den täglich eingekauften Zutaten zubereitet, um zu verhindern, dass spezielle Zutaten mangels Nachfrage verderben. Woran die geringe Nachfrage liegt? "In Heidelberg ist die Bevölkerung sehr studentisch", schätzt er. "Im Umland ist das etwas anders." Eine vegane Zutat sei allerdings inzwischen fest etabliert: "Den Cappuccino gab es früher mit Kuh- und jetzt nach Wahl auch mit Hafermilch."

> Für Gabi Stammnitz-Si Hamida vom Gasthaus "Zur Linde" in Nußloch sind Fragen nach veganen Speisen ebenfalls die absolute Ausnahme. "Und es ist immer einer Herausforderung", fügt sie an: "Man darf dann ja nicht mal mehr Butter verwenden." In ihrem Restaurant für "gehobene gut-bürgerliche Küche" gibt es vieles vom Tier: von der Entenleber über frischen Fisch bis hin zu Rouladen im Winter. Seit etwa zwei Jahren stelle sie eine leicht gesteigerte Nachfrage nach Veganem fest: Das bedeutet bei ihr in etwa zwei Gäste pro Monat. Auf der Speisekarte der "Linde" gibt es keine eigene Kategorie für Veganer. "Solange ich hier noch Wirtin bin, wird es diese Kategorie auch nicht geben", zeigt sich Stammnitz-Si Hamida, die das Restaurant zusammen mit ihrem Ehemann führt, entschlossen. "Aber ich biete in diesen Fällen zum Beispiel gedämpftes Gemüse, Couscous oder Salat an."

> Kati Sefaj von der Pizzeria Da Nino in Meckesheim beobachtet ebenfalls eine leicht gestiegene Nachfrage nach veganem Essen – vor allem seitens jüngerer Gäste. "Pizza kann man wunderbar vegan machen, indem man den Käse weglässt", sagt sie: Ihr Pizzateig enthalte ohnehin kein Ei. Wenn also jemand nach einer veganen Pizza frage, empfehle sie einfach die vegetarische Variante ohne Käse. Doch auch Pasta, etwa Spaghetti aus Hartweizengrieß, lasse sich ohne Probleme vegan zubereiten: etwa mit Tomatensoße oder auch "Spaghetti aglio e olio" mit Tomaten und Olivenöl: "Das ist rein vegan", so Sefaj. "Das haben wir die ganzen 24 Jahre, die wir hier sind, schon auf unserer Karte – nur gab es ,vegan’ damals noch nicht", meint sie schmunzelnd.