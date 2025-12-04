Donnerstag, 04. Dezember 2025

Region Heidelberg

Farbe in den Winter - eine Leserfoto-Galerie

Mehr als weiß und grau: Fotos der RNZ-Leser zeigen die Winteridylle unserer Gegend.

04.12.2025 UPDATE: 04.12.2025 04:00 Uhr 51 Sekunden
Die von Raureif bedeckten Baumkronen unterhalb der Burgfeste Dilsberg hat Roland Rupp malerisch in Szene gesetzt (o.). Das Morgenrot des Sonnenaufgangs hat Sonja Link bei Dilsberg fotografiert.

Region Heidelberg. (lew) Zuckergussgleich liegt bei Roland Rupp aus Dilsberg der Raureif auf den Bäumen unterhalb der Burgfeste. Bei Sonja Link, die ebenfalls im Neckargemünder Stadtteil zu Hause ist, bietet das Morgenrot des Sonnenaufgangs einen warmen Kontrast zum winterlich-kalten Weiß.

Bei Elke Wenz, auch sie kommt aus Dilsberg, treffen Rot und Weiß in Form von Raureif auf einer Rose aufeinander. Einen für diese Jahreszeit ungewöhnlichen orangenen Farbtupfer hat indes Claus Emmerich aus Eppelheim aufgetan. Die Feuerwanzen bei Bärbel Schork in Sandhausen scheinen derweil enger zusammenzurücken, um sich so vor der Kälte zu schützen.

Fotogalerie: Farbe im Winter in der Region Heidelberg

Gut gewappnet gegen diese sind die Schafe, die Ulrich Willenberg bei Mückenloch fotografiert hat. Und während die unter den Schafen weilende Kuh "Mücke" wie berichtet inzwischen andernorts eine Heimat gefunden hat, genießen ihre Artgenossen bei Marianne Proske in Darsberg ihre Ruhe. Stets auf der Hut sind dagegen die Damhirsche im Wildgehege in Leimen, die Hagen Schmid aus Nußloch fotografiert hat.

Sowohl die Tierwelt als auch die Pflanzenwelt ist inzwischen voll im Wintermodus angekommen. "Mr. Frost ist da und lässt die Natur teilweise erstarren", kommentiert Sabine Klevenz aus Spechbach ihr Bild. Und Ralph-Peter Fischer weist mit seinem Foto des Bammentaler Christbaums darauf hin, dass das Weihnachtsfest nicht mehr allzu fern ist.

Info: Die Redaktion freut sich über Fotos aus der Region per E-Mail an region-heidelberg@rnz.de

