Region Heidelberg. (cm) Es war der bisher wärmste Tag des Jahres: 27 Grad zeigten die Thermometer am Sonntag in der Region. Zeit für einen ersten Sprung ins kühle Nass – dieser Gedanke lag da nicht allzu fern.

Und so bildeten sich an den Eingängen der drei Freibäder rund um Heidelberg schon die ersten Schlangen. Ins Kleingemünder Terrassenfreibad strömten am Sonntag zwischen 1000 und 2000 Badegäste. In Bammental sprach Bürgermeister Holger Karl von einem "kleinen Anfang des Sommers".

Bis zu 2000 Badegäste stömten am Sonntag ins Kleingemünder Terrassenfreibad. Foto: Alex

Im Waldschwimmbad wurden mehrere Hundert Besucher gezählt. Für vierstellige Zahlen brauche es zwei bis drei Tage mit über 30 Grad, weiß Karl aus Erfahrung.

Rund 500 Besucher strömten ins Freibad des Leimener Bäderparks. "Es ist viel los, wir sind gut besucht", hieß es am Sonntag auf RNZ-Anfrage. Dazu könnte auch der neue Rutschenturm als Attraktion beigetragen haben.