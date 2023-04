Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Zwischen Ende Februar und Ende März kam es in der Region rund um Heidelberg wiederholt zu Kaminbränden, die von Feuerwehren in Lobbach, Gaiberg, Meckesheim und zweimal in Bammental gelöscht wurden. Ist diese auffällige Häufung ein Zufall? Bei den fünf Kaminbränden handelte es sich um Einzelfälle, sagen Schornsteinfegermeister und