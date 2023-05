> Ihr 50. Priesterjubiläum begehen am Pfingstsonntag die Pfarrer Helmut Krug und Wilfried Woitschek. Dies wird um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Pankratius samt anschließendem Sektempfang gefeiert.

> Zum Fahrtag der Museumsfeldbahn wird am Samstag in den Steinbruch geladen. Von 11 bis 17 Uhr fahren nicht nur die historische Bahn und zu Personenwagen umgebaute Loren. Auch Loks sind unterwegs und von 13 bis 15.30 Uhr werden Führungen angeboten. Zudem öffnet Steinbildhauer Knut Hüneke sein Atelier.

> "My Darling Clementine" treten am Samstag im Garten des Hauses der Musik auf. Hinter dem Namen verbergen sich Michael Weston King und Lou Dalgleish, die "klassische Country-Duette der 60er und 70er Jahre" spielen. Zudem bringt das Ehepaar seine Tochter Mabel Dalgleish-King mit, die ihre Eltern mit Blockflöte, Piano und Gesang begleitet. Los geht’s um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.15 Uhr.

Region Heidelberg. (lesa) Bis zu 25 Grad und Sonne: Die Wetteraussichten für das verlängerte Wochenende in der Region Heidelberg sind prächtig. Ebenso wie das Veranstaltungsangebot: Über Pfingsten ist am Samstag, Sonntag und Montag, 27. bis 29. Mai, vieles geboten. Die RNZ gibt soweit bekannt einen Überblick.

Dossenheim

> Den Pfingstmontag begehen die Kirchengemeinden mit einem Gottesdienst im Steinbruch Leferenz, geleitet von den Pfarrern Ronny Baier und Gerhard Däublin. Los geht es um 10.30 Uhr.

> Reitplatzfest feiert der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein am Montag auf seiner Anlage. Von 11 bis etwa 15 Uhr locken unter anderem Kinderreiten und Vorführungen der Voltigiergruppe.

Eppelheim

> Das Stadtradeln-Finale läuten die Eppelheimer Grünen am Samstag ein. Um 15 Uhr ist am Rathaus Abfahrt zu einer "Überraschungstour". Die Tour führt durch "Felder, Wälder und an einem Schloss sowie einem beeindruckenden Holzbauwerk" vorbei. Die Strecke beträgt rund 25 Kilometer, die Rückankunft ist gegen 18 Uhr geplant.

> Die Deutschen Meisterschaften der Jugend im Kegeln finden von Freitag bis Montag in der Classic-Arena, Justus-von-Liebig-Straße 7, statt. Freitags kegeln beim Kegelverein Eppelheim von 8 bis 16.30 Uhr die U14-Mannschaften. Am Samstag messen sich die U18-Teams ebenfalls von 8 bis 16.30 Uhr. Am Sonntag und Montag finden die Einzelwettkämpfe von U14 und U18 statt – am Sonntag zwischen 8 und 16.30 Uhr und am Montag von 8 bis 15 Uhr.

Gaiberg

> Seinen Barabend veranstaltet der SC Gaiberg am Samstag im Clubhaus am Sportplatz. Beginn ist um 19 Uhr.

> Der neue Pumptrack neben dem Bauhofgelände in der Schneidersklinge wird am Samstag ab 13 Uhr feierlich eröffnet.

Leimen

> Der Circus Gebrüder Barelli schlägt ab Samstag sein Zelt am Mix-Markt in der Ferdinand-Porsche-Straße 6-8 auf. Bis einschließlich Sonntag, 11. Juni, finden werktags um 16 und um 19.30 Uhr Vorstellungen statt, sonn- und feiertags um 11 und um 15 Uhr. In den Sonntagsvorstellungen um 15 Uhr haben Mütter freien Eintritt, am Pfingstmontag um 15 Uhr Väter. Am 30. und 31. Mai sowie am 1., 5., 6. und 7. Juni sind Ruhetage. Karten gibt es jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung an der Kasse.

Mauer

> Einen Gottesdienst im Hof des Pflegeheims Agaplesion, Waldstraße 5, feiert die evangelische Kirchengemeinde am Pfingstsonntag. Los geht es um 10 Uhr, den Gottesdienst gestalten Pfarrerin Friedericke Brixner und der Posaunenchor.

> Der Verein Homo heidelbergensis von Mauer lädt auch diesen Sonntag um 14 Uhr zur kostenlosen Führung entlang des Zeitenpfades ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Los geht es am Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4. "Vom Menschen der Urzeit" referiert Heino Hobbie.

Meckesheim

> Zur Abschlussfahrt des Stadtradelns bricht die CDU am Samstagvormittag auf. Los geht’s um 10 Uhr auf dem Marktplatz an der Riewesäckl-Bank. Die Tour führt nach Bernau zum Regenrückhaltebecken, wo gegen 11.30 Uhr eine Führung ansteht.

Neckargemünd

> Die "Nachtigallen" treten am Samstag im Alten E-Werk auf. Das vom Kulturverein initiierte Konzert beginnt um 20 Uhr.

> In der Villa Menzer ist von Samstag bis Montag einiges geboten: In den Räumlichkeiten ist etwa die Ausstellung "Farbräume" mit Ulrike Bross, Tine Arlt und Regina Schonath-Goltz zu sehen. Draußen im Park findet jeweils von 12 bis 22 Uhr am Samstag und Sonntag und von 12 bis 20 Uhr am Montag ein Streetfood-Festival statt. Geboten sind dort exotische und traditionelle Speisen, Livemusik sowie ein umfangreiches Kinderprogramm.

> Eine bunte Kinderfahrraddemo zieht am Samstag vom Bahnhof zum Menzerpark. Auf Einladung der örtlichen Grünen, des Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein, des ADFC und des Verkehrslcubs Deutschland (VCD) wird für gut ausgebaute und sichere Radwege demonstriert. Los geht es um 11 Uhr am Bahnhof, das Ende ist gegen 12 Uhr geplant. Die Strecke ist knapp sechs Kilometer lang, es soll kindgerecht langsam gefahren werden. Im Menzerpark tritt der Zauberkünstler Maximus der Magier auf; zudem besteht bei Kaffee oder Apfelsaftschorle die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch.

> Einen Gottesdienst mit anschließendem Kuchenverkauf veranstaltet die katholische Kirchengemeinde am Pfingstsonntag um 11 Uhr in der Kirche.

> Eine Führung auf der Bergfeste Dilsberg findet am Sonntag und am Montag statt. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr im Burginnenhof.

> Einen Open-Air-Gottesdienst veranstalten evangelische Kirchengemeinde und Förderverein am Pfingstmontag im Schlossgarten in der Bergfeste – zumindest bei schönem Wetter. Nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr bewirtet der Förderverein mit Weißwurst und Weizenbier sowie Kaffee und Kuchen.

> Das Kirchencafé Dilsberg startet am Pfingstmontag in die Saison. Ab 10.30 Uhr gibt es bei guter Aussicht auf der Kirchenterrasse an der evangelischen Kirche Kaffee, Kuchen, Wein und Herzhaftes.

Sandhausen

> Gegrillt wird am langen Pfingstwochenende wieder auf dem Festplatz am Walter-Reinhard-Stadion. Wie schon am vergangenen Wochenende laden dort die Kegler bis einschließlich Montag zu bayerischen Schmankerln, Spezialitäten vom Grill und selbst gemachten Kuchen. Nach dem Start am Freitag raucht der Grill am Samstag von 16 bis 22 Uhr, am Sonntag von 9.30 bis 22 Uhr und am Montag von 9.30 bis 20 Uhr.

Wilhelmsfeld

> Die "Wilhelmsfelder Pfingstmusik" lockt am Sonntag und Montag in die evangelische Kirche des Luftkurortes. Den Auftakt macht am Sonntag um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst unter Begleitung von Sopranistin Bettina Böttinger, Tenor Jun Won Lee und Pianist Sooyoung Kyoung. Unter dem Titel "Lobe den Herrn, ein neues Lied" spielen sie etwa "Come, Holy Spirit" von John W. Peterson und "Let Mount Zion Rejoice" von J. B. Herbert. Liturgie und Predigt übernimmt Irina Ebner. Am Pfingstmontag tritt um 17 Uhr das "Lupot Streichquartett" auf und trägt Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven vor.