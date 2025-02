Region Heidelberg. (bmi) Kompletter Stillstand: Das hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Freitag, 21. Februar, auch für den Geltungsbereich der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens sind ihr kompletter Straßenbahn- und Busverkehr betroffen. Somit gilt wie schon Ende Januar auch im direkten Heidelberger Umland die Faustformel: Die zweistelligen Linien von Bus und Bahn verkehren nicht, die mit dreistelligen Ziffern dagegen grundsätzlich schon.

So etwa im Linienbündel Neckargemünd und Umgebung, das vom Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) oder Subunternehmern in dessen Auftrag wie die Firma Mayer aus Dilsberg bedient werden. "Nicht betroffen sind Regionalbuslinien anderer Verkehrsunternehmen, die in der Regel an ihren dreistelligen Liniennummern zu erkennen sind", teilt die Stadt Neckargemünd dazu mit. Damit sollten die Linien 735, 737, 743, 752, 753, 754, 755 und 817 allesamt regulär verkehren.

Anders sieht es bei den Linienbündeln Leimen und St. Leon-Rot/Sandhausen aus. Wie die genannten Kommunen wie auch Nußloch und Gaiberg mitteilen, ist ein Subunternehmen im Auftrag des BRN vom Streik betroffen. Daher ist auf den folgenden Linien voraussichtlich ganztägig mit vollständigen Fahrtausfällen zu rechnen: im Linienbündel Leimen bei den Bussen 723, 724, 726, 749, 751, 757, 758, 759, im Bündel St. Leon-Rot/Sandhausen auf den Linien 719, 720, 721, 722, 725.

Die Schwetzinger Bus-Gesellschaft der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) wird ebenso bestreikt, was sich auf Eppelheim auswirkt: Durch die Stadt fährt normalerweise der Bus 713 auf seiner Strecke zwischen Schwetzingen und Neuenheimer Feld. Am Freitag eben nicht, erst wieder ab 3 Uhr am Samstag, 22. Februar. Dann soll der Bus- und Bahnverkehr wieder nach Fahrplan anlaufen.