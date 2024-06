Region Heidelberg. (cm) Das groß für die Nacht auf Sonntag angekündigte, aber weitgehend ausgebliebene Unwetter hinterließ dennoch in der Region Folgen – aber andere als gedacht: In Dossenheim ist die Feuerwehr um 1.34 Uhr in die Chemiefabrik in die Gutenbergstraße gerufen worden. Dort hatte während des Gewitters die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen.

In einer Produktionsanlage hatte die Schaumlöschanlage ausgelöst und einzelne Räume "mit Schaum geflutet", so die Wehr. Da ein aktiver Brand ausgeschlossen werden konnte, wurde die Schaumlöschanlage ausgestellt und Einsatzkräfte gingen mit Wärmebildkameras und Messgeräten in die Produktionsanlage, die sich zum Einsatzzeitpunkt in Revision befand. Hier konnte ebenso nichts festgestellt werden wie bei der Kontrolle des Dachs über die Drehleiter der Schriesheimer Feuerwehr. Am Sonntagvormittag gab es dann noch einen "echten" Einsatz für die Dossenheimer Feuerwehr: Im Fuchsloch war nach dem Unwetter ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Feuerwehr zerlegte den Baum mit der Motorkettensäge.

Mit ganz anderen Folgen des Unwetters hatte man in Neckarsteinach gerechnet. Dort forderte Bürgermeister Herold Pfeifer die Bewohner "in Anbetracht der Wetterlage" dazu auf, die zur Abholung am Straßenrand bereitstehenden Gelben Säcke "in Sicherheit zu bringen". Diese sollten eigentlich bereits am Freitag abgeholt werden, blieben aber im Stadtgebiet liegen. Wie Bürgermeister Pfeifer am Sonntag auf RNZ-Nachfrage erklärte, soll am heutigen Montag die Abholung geklärt werden.