Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Unter freiem Himmel ein Glas Wein trinken, bei Livemusik feiern und vielleicht die eine oder andere Zigarette rauchen: In der Region stehen an diesem Wochenende zahlreiche Veranstaltungen unter freiem Himmel an, bei denen das Leben in vollen Zügen genossen wird.

Für manchen gehört zum Feiern wohl auch mal eine "Joint"