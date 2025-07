Rauenberg. (RNZ) Zwei Männer stehen unter dringendem Verdacht, einen 57-Jährigen in Rauenberg überfallen zu haben. Wie aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, befinden die Männer sich nun in Untersuchungshaft.

Der Geschädigte hatte über Handy und Internet eigentlich eine Verabredung geplant, der Mitteilung zufolge hätte das Treffen am 4. Juli dieses Jahres in seiner Rauenberger Wohnung stattfinden sollen. Tatsächlich erschienen an dem Abend aber zwei maskierte Männer, so die Ermittler: "Sie verschafften sich Zugang zum Anwesen und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers Bargeld sowie die Herausgabe von EC-Karte nebst Kennnummer." Nachdem sich der Mann zunächst weigerte, sollen ihn die beiden Täter geschlagen und getreten haben, wodurch der Geschädigte erheblich verletzt wurde.

Schließlich erfüllte der 57-Jährige die Forderungen, so die Ermittler, die beiden Männer ergriffen die Flucht und hoben mit der Karte noch Bargeld in Höhe von 2600 Euro an einem Geldautomaten in Karlsruhe ab.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Mitteilung nach ein dringender Tatverdacht gegen einen 46-jährigen und einen 34-jährigen Mann. Beide wurde am 29. Juli festgenommen, am Mittwoch der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt und später in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.