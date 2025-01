Rauenberg. (aham) Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt immer näher. In Rauenberg hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Weichen gestellt für die weiteren Vorbereitungen.

Zum einen wurden die Wahlbezirke und Wahllokale festgelegt. In Rauenberg befinden sich die Wahllokale in der Mannaberghalle und im Rathaus, in Rotenberg im Bürgerhaus und in Malschenberg im katholischen Pfarrzentrum und in der Brunnenberghalle.

Was die Wahlhelfer angeht, so sei es zunehmend schwieriger, Ehrenamtliche zu finden, erläuterte die Verwaltung. Deshalb wurde vorgeschlagen, das sogenannte "Erfrischungsgeld" für die Wahlhelfer zu erhöhen. Laut Bundeswahlordnung kann dem Vorsitzenden des Wahlvorstands 35 Euro und den anderen Mitgliedern 25 Euro gewährt werden. In Rauenberg sollen aber alle 80 Euro bekommen. Da allerdings nur 35 Euro erstattet werden, entstehen der Stadt Mehrkosten von 4000 Euro. Der Rat folgte dem Vorschlag der Verwaltung dennoch einstimmig.