Sie verbindet mit dem Begriff "Glück" noch etwas anderes: "Für mich bedeutet es zudem, mit Menschen zusammen zu sein. Und die kleinen und schönen Dingen zu genießen", so Wernecke. Diese Aspekte sollen sich in der ...

Seinen ungewöhnlichen Namen hat das Bistro bekommen, weil "wir mit dem Projekt so viel Glück hatten", erklärte Wernecke in ihrer Ansprache. Man habe nicht nur Glück gehabt, von der Gemeinwohlstiftung Rauenberg, die Haus und Grundstück nach Menges Tod 2017 erbte, ausgewählt worden zu sein. Man habe auch mit dem Umbau während der Corona-Zeit begonnen und ihn erfolgreich umgesetzt: "Mit unserer Handwerker-Riege konnten wir das wuppen", lobte Wernecke den Einsatz der beteiligten Firmen.

Dieses Konzept soll nun auch in Rauenberg im neuen Bistro "Zum Glück" umgesetzt werden. "Die Klienten arbeiten bei uns sehr selbstständig, um am Leben teilzunehmen", erklärte Küchenchef Andreas Janke bei der Eröffnung. Wie in Wiesloch wird es auch in Rauenberg zwei Menüs pro Tag geben, die täglich frisch gekocht werden. Geöffnet hat das Bistro zwischen 9 und 16 Uhr. "Wir sind keine Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie", unterstrich Melitta Wernecke, die Geschäftsführerin des SPHV. Man arbeite mit psychisch kranken Menschen. "Das ist unsere vorderste Intention."

Die angebotenen Hilfen des SPHV zielen auf die Verbesserung der Lebensqualität der psychisch erkrankten Menschen durch Unterstützung von Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, die Förderung der Selbstbestimmung, die soziale Integration und die berufliche Rehabilitation und Teilhabe durch arbeitsmarktorientierte Bildungsmaßnahmen und Beschäftigung. So unterhält der SPHV zwei Werkstätten in Frauenweiler und Meckesheim und betreibt zudem vier Bistros. Das bekannteste ist die "Alte Schuhfabrik" in Wiesloch .

Rauenberg. Bis das neue Bistro des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins (SPHV) in Rauenberg für den Publikumsverkehr öffnet, wird es noch ein paar Wochen dauern. Doch bei der Eröffnung konnten geladene Gäste die neue Einrichtung in der Frauenweilerstraße vor Kurzem schon einmal genauer in Augenschein nehmen.

Von Timo Teufert

Rauenberg. Bis das neue Bistro des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins (SPHV) in Rauenberg für den Publikumsverkehr öffnet, wird es noch ein paar Wochen dauern. Doch bei der Eröffnung konnten geladene Gäste die neue Einrichtung in der Frauenweilerstraße vor Kurzem schon einmal genauer in Augenschein nehmen.

Im Wohnhaus des verstorbenen Rauenberger Ehrenbürgers Hans Menges ist nach zweijähriger Bauzeit neben dem Bistro im Anbau auch eine neue Wohngruppe des Hilfsvereins entstanden: Dort gibt es fünf Plätze für mobilitätseingeschränkte Personen.

Die angebotenen Hilfen des SPHV zielen auf die Verbesserung der Lebensqualität der psychisch erkrankten Menschen durch Unterstützung von Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, die Förderung der Selbstbestimmung, die soziale Integration und die berufliche Rehabilitation und Teilhabe durch arbeitsmarktorientierte Bildungsmaßnahmen und Beschäftigung. So unterhält der SPHV zwei Werkstätten in Frauenweiler und Meckesheim und betreibt zudem vier Bistros. Das bekannteste ist die "Alte Schuhfabrik" in Wiesloch.

Im ehemaligen Schwimmbad im Anbau der „Villa Menges“ in der Frauenweiler Straße ist ein heller und freundlicher Gastraum mit Anbau entstanden. Foto: Helmut Pfeifer

Dieses Konzept soll nun auch in Rauenberg im neuen Bistro "Zum Glück" umgesetzt werden. "Die Klienten arbeiten bei uns sehr selbstständig, um am Leben teilzunehmen", erklärte Küchenchef Andreas Janke bei der Eröffnung. Wie in Wiesloch wird es auch in Rauenberg zwei Menüs pro Tag geben, die täglich frisch gekocht werden. Geöffnet hat das Bistro zwischen 9 und 16 Uhr. "Wir sind keine Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie", unterstrich Melitta Wernecke, die Geschäftsführerin des SPHV. Man arbeite mit psychisch kranken Menschen. "Das ist unsere vorderste Intention."

Seinen ungewöhnlichen Namen hat das Bistro bekommen, weil "wir mit dem Projekt so viel Glück hatten", erklärte Wernecke in ihrer Ansprache. Man habe nicht nur Glück gehabt, von der Gemeinwohlstiftung Rauenberg, die Haus und Grundstück nach Menges Tod 2017 erbte, ausgewählt worden zu sein. Man habe auch mit dem Umbau während der Corona-Zeit begonnen und ihn erfolgreich umgesetzt: "Mit unserer Handwerker-Riege konnten wir das wuppen", lobte Wernecke den Einsatz der beteiligten Firmen.

Sie verbindet mit dem Begriff "Glück" noch etwas anderes: "Für mich bedeutet es zudem, mit Menschen zusammen zu sein. Und die kleinen und schönen Dingen zu genießen", so Wernecke. Diese Aspekte sollen sich in der Rauenberger Einrichtung verbinden.

"Ich bin überwältigt, was aus den Räumlichkeiten geworden ist", sagte Bürgermeister Peter Seithel. Der Gesamteindruck sei toll. Das Projekt sei mit großer Spannung erwartet worden. Denn der Bürgermeister berichtete, dass ihm Investoren die Türen eingerannt hätten, um auf dem Grundstück einen Wohnblock errichten zu können. "Doch es sollte ein Projekt im Sinne von Hans Menges sein", betonte Seithel. Neben der attraktiven Nutzung habe für den SPHV gesprochen, dass er das Ensemble so gelassen habe, wie es die Rauenberger kennen und nur kleine Veränderungen vorgenommen.

Die Gemeinwohlstiftung Rauenberg, die auf die Stiftung von Hans Menges zurückgeht und der das Grundstück gehört, hätte mit Luxuswohnungen einen wesentlich höheren Ertrag erzielen können, unterstrich auch Rauenbergs Kämmerer und Stiftungsvorstand Thomas Dewald. Doch mit der Stiftung wolle man gemeinnützige Zwecke in Rauenberg unterstützen und habe deshalb eine Ausschreibung des Grundstücks für soziale Zwecke gemacht. "Es war eine gute Entscheidung, das Gebäude dem SPHV zu überlassen", sagte Dewald.

Wernecke erinnerte zudem daran, dass es eine langjährige Verbindung zwischen dem SPHV und dem Stifter gegeben hatte: "Wir hatten damals einen Wasserschaden in einer Wohngruppe und Hans Menges hat uns als Alternative ein Reihenhaus in Rauenberg vermietet – aus dem wir nie mehr herausgezogen sind", sagte Wernecke. In den beiden Gebäudeteilen soll auch die Erinnerung an den Stifter wach gehalten werden: "Wir wollten so viel wie möglich erhalten", berichtete Architekt Torsten Heid.

So hängt ein Schrank von Menges jetzt hinter der Bar im neuen Gastraum, die Bar selbst ziert ein Fliesenspiegel aus dem Haus und auch in der Wohngruppe wurde vieles erhalten. "Wir haben mit dem SPHV schon viele Projekte verwirklicht, aber Rauenberg ist das Glanzstück geworden", freute sich auch Manfred Walter vom Vorstand des SPHV.

Eine halbe Million Euro floss von der "Aktion Mensch" in den Umbau des ehemaligen Wohnhauses: "Das hat es uns erleichtert", sagte Wernecke. Zumal man nicht den Grund und Boden erwerben musste: Die Gemeinwohlstiftung bleibt Eigentümerin des Grundstücks, das der SPHV in Erbpacht übernommen hat.