Rauenberg. (GW) Wer in Zukunft durch die Rauenberger Weinberge spaziert, kann an einem neu geschaffenen Idyll verweilen und vielleicht bei einer längeren Pause ein Glas Wein oder eine Schorle zusammen mit einem herrlichen Blick auf die Weinstadt genießen.

Im historischen Weinberg am Fuß des Mannabergs wurde auf einer der oberen Terrassen nämlich eine "Schorlebank" aufgestellt, flankiert von zwei Barrique-Fässern als Tische und mit einer Trockenmauer im Hintergrund. Rauenberg breitet sich hier vor jedem Betrachtenden aus. Im Vordergrund ist der Ort zu sehen, dahinter der Dreispitz und das am Letzenberg liegende Malschenberg.

Die Idee zu dem kleinen Rastplatz hatten Nicole Broghammer, die Witwe des im Jahr 2015 verstorbenen Bürgermeisters Frank Broghammer, Rauenbergs stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Hütt-Berger und Angelika Wiesendanger. Die drei Freundinnen wurden inspiriert von den Weinbergsofas, die seit März rund um Rauenberg zum kurzen Sitzen oder auch zum gemütlichen Liegen einladen. Als sie sich Gedanken über weitere Standorte für derartige Bänke machten, kam auch schnell die Idee auf, damit an den verstorbenen Bürgermeister Broghammer zu erinnern.

Wie Nicole Broghammer erklärte, gehörte der jetzt für die Schorlebank ausgewählte Platz zu den Lieblingsorten ihres Mannes. "Mein Mann war früher gerne hier und als wir zum Ende eines Spaziergangs hier zusammen mit Angelika Wiesendanger ein Glas Auxerrois getrunken haben, war schnell klar, dass das der richtige Standort für die Schorlebank ist", sagte sie.

Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel dankte in seiner Rede Christiane Hütt-Berger, Nicole Broghammer und Angelika Wiesendanger für die Schaffung des neuen Plates. Er war sicher, dass er zu einem Anziehungspunkt werden wird. Sein besonderer Dank galt Angelika und Uwe Wiesendanger für die finanzielle Unterstützung der Maßnahme, dem Naturschutzbund für die Pflege des historischen Weinberges und dem Bauhof für die Gestaltung der Schorlebank mitsamt Umfeld. So war die Freude bei den drei Freundinnen groß, als sie zusammen mit Bürgermeister Peter Seithel gemeinsam die Widmung an der neuen Schorlebank enthüllen konnten, die in Zukunft an den verstorbenen Bürgermeister Frank Broghammer erinnern wird.