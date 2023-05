Von Georg Wipfler

Rauenberg. Ein großer Tag stand bei der Freiwilligen Feuerwehr Rauenberg am Wochenende ins Haus. Nach rund vier Jahren Planungs- und Bauzeit wurde nun das neue Löschfahrzeug der Rauenberger Wehr übergeben. Damit wurde die Schlagkraft der Rauenberger Feuerwehr weiter gestärkt. Das neue Fahrzeug, das den Rufnamen LF 10 trägt, löst das 34 Jahre alte LF 16 ab, das den Rauenbergern treue Dienste geleistet hatte.

Fotogalerie: Feuerwehrfest in Rauenberg Previous Next Beim Rauenberger Feuerwehrfest wurde ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt, es gab Vorführungen und eine Oldtimer-Ausstellung. Fotos: Pfeifer

Entsprechend groß war der Bahnhof, den das alte und neue Fahrzeug im Feuerwehrhaus bekamen. Das Fanfarencorps der Weinstadt sorgte unter der Leitung von Hans-Peter Menges für die Umrahmung des Festaktes. Bürgermeister, Gemeinde – und Ortschaftsräte waren ebenso mit dabei wie die Vertreter anderer Wehren. Dem Rauenberger Feuerwehrkommandanten Rainer Stephan war es vorbehalten, die vielen Ehrengäste zu begrüßen und das LF 16 zu verabschieden.

Dieses hat bei unzähligen Einsätzen die Rauenberger Wehr unterstützt und treue Dienste geleistet. "Das LF 16 wurde 1989 in Dienst gestellt und kostete damals 344 Tausend D-Mark. Normal wird ein solches Fahrzeug 25 Jahre lang benutzt, das Rauenberger LF 16 tat 34 Jahre seine Dienste. Es löste damals ein altes Fahrzeug der Feuerwehr Rauenberg ab, das heute noch als Feuerwehr-Oldtimer ,Emma’ gerne auf den Rauenberger Straßen gesehen wird", erklärte Kommandant Stephan.

Nachdem das mit dem Festakt außer Dienst gestellte LF 16 vom Hof gefahren war, was bei manchem Feuerwehrmann Wehmut auslöste, ergriff der Gesamtkommandant der Feuerwehr Rauenberg, Julian Haupt, das Wort. Wie er erläuterte, begann der Prozess für die Beschaffung des neuen Fahrzeuges im Jahr 2018. Bei ersten Gesprächen im Rauenberger Rathaus wurde die Notwendigkeit zur Beschaffung eines neuen Fahrzeuges deutlich, im Januar 2019 stellte der Gemeinderat den Antrag auf einen Zuschuss beim Kreis. Ebenfalls Anfang 2019 hat man einen Ausschuss zur Beschaffung des neuen Fahrzeuges gegründet und zahlreiche Fahrzeuge bei den umliegenden Wehren besichtigt.

Der Zuschussbescheid kam im Spätjahr 2019, im April 2020 startete der Ausschreibungsprozess. Die Vergabe für den Bau des neuen Löschgruppenfahrzeuges fand im Sommer 2020 statt. Gebaut wurde das Fahrzeug von September 2020 bis zum April dieses Jahres. Die Kosten beliefen sich nach Angaben von Gesamtkommandant Haupt auf 450.000 Euro, wovon rund 200.000 über Fördermittel erstattet wurden. Für ihr Engagement im Fahrzeugausschuss wurden die Feuerwehrleute Sebastian Beisel, Yannik Dorn, Sven Kresse, Dennis Menges, Detlef Nold, Fabian Ronellenfitsch, Jochen Spannagel und Gregor Wipfler bedacht.

Dann war es so weit. Das neue LF 10 wurde vorgefahren und Haupt verkündete die technischen Daten. 290 Pferdestärken ist das neue Löschgruppenfahrzeug stark, und ausgestattet mit einem Wassertank von 2400 Litern, einem Schaummitteltank von 120 Litern, einer Feuerlöschkreiselpumpe mit einer Leistung von 2000 Litern in der Minute, Lichtmasten und vielem mehr.

Für Bürgermeister Peter Seithel gehört die Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeuges zur Kür in der Kommunalpolitik. Er hob hervor, wie wichtig die Feuerwehr für einen Ort wie Rauenberg ist. "Für die Wehren hat sich die Aufgabenstellung in den letzten Jahren gewandelt. Neben Brandeinsätzen gibt es auch viele technische Hilfeleistungen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit als Gemeinde, die Feuerwehr bestmöglich auszustatten, die Sicherheit der Wehrleute steht an erster Stelle", so Peter Seithel. Anschließend segneten der katholische Ortsgeistliche Pfarrer Joachim Viedt und die evangelische Pfarrerin Sandra Alisch das neue Fahrzeug. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Ingo Schmiedeberg sprach ebenso ein Grußwort wie Matthias Grasse vom Hersteller des Fahrzeuges.

Anschließend wurde beim Feuerwehrfest am Samstag und Sonntag gefeiert. Dazu gab es am Sonntag eine Show von alten Feuerwehrfahrzeugen. Insgesamt elf Oldtimer von Wehren aus der Region waren zu besichtigen. Die technischen Meisterwerke aus der Vergangenheit zogen so manschen Blick auf sich, insbesondere der Rauenberger Feuerwehroldtimer "Emma". Am Nachmittag stand die Jugendfeuerwehr im Fokus. Unter der Regie von Jugendwart Manuel Kern löschte unter dem Beifall der vielen Zuschauer ein Löschtrupp von acht Kindern eine eigens dafür aufgebaute Holzhütte. Insgesamt zählt die Rauenberger Jugendwehr 21 Mitglieder.