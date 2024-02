Von Konrad Bülow

Rauenberg. Noch endet der Bangertweg am äußeren Rauenberger Ortsrand in einer Sackgasse. Das dürfte sich mittelfristig ändern: Die Stadt plant, die Straße am östlichen Ende um ein Verbindungsstück zur südlich davon gelegenen Weinstraße zu erweitern. Möglich wird dies, weil die Stadt ein Grundstück gekauft hat, über das die Passage verlaufen soll.