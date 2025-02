Rauenberg. (tt) Können Rauenberger Kinder auch in Zukunft an öffentlichem Musikschulunterricht teilnehmen? Um diese Frage geht es in der nächsten Sitzung des Rauenberger Gemeinderats am Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Wieslocher Straße 45.

Der Verein Musikschule Rauenberg hatte vor Kurzem bekannt gegeben, wegen der Sozialversicherungspflicht für die bisherigen