Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach. "Eintritt verboten" und "privat" prangt es von Schildern an der Burgmauer. Die eiserne Doppeltür ist fest verschlossen. Alles am Eingang der Mittelburg suggeriert: Hier geht es nicht rein. Doch wenn die RNZ am Portal klingelt, öffnen sich manchmal Türen.

Und dann erhaschen rund 30 RNZ-Leser einen Blick auf die in Privatbesitz befindliche Burg, den nur selten Menschen erhaschen. Nämlich in den Hof und auf die Terrasse. Der Hausherr empfing die RNZ-Delegation persönlich: Johannes Freiherr von Warsberg, dessen Familie die Burg seit rund 900 Jahren besitzt und bewohnt.

Es ist der Höhepunkt der dreistündigen Führung, zu der die Stadtverwaltung die Sommertouristen einlud. Bevor es aber in die Höhen der Vierburgenstadt ging, empfing Erster Stadtrat Wolfgang Sponer die Sommertouristen weiter unten – am Neckarlauer, der ein weiteres von vielen Postkartenmotiven der Stadt bietet. Seine Hoffnung: "Erzählen Sie Ihren Freunden und Nachbarn von ihrem schönen Aufenthalt hier."

Dann gehörte die Aufmerksamkeit Joachim Engel. Der Stadtführer wies den Sommertouristen nicht nur den Weg. Er wusste auch so manche Anekdote – und diese locker und charmant vorzutragen. Etwa, wieso die steinernen Köpfe der Protagonisten der Nibelungensage in einem eigenen Park im Herzen der Vierburgenstadt thronen.

Die Antwort: Es gibt die These, dass der berühmteste Neckarsteinacher der Verfasser des mittelalterlichen Epos ist: Bligger II. von Steinach, ein Minnesänger, dem die Stadt auch die Harfe in ihrem Wappen zu verdanken hat.

Dann ging es in einem schweißtreibenden Marsch die – zuvor vom Bauhof von stacheligen Brombeeren befreite – Schlosssteige hinauf zu den Burgen: Das sind die wohl um 1142 erbaute Vorderburg, die 1170 errichtete Mittelburg sowie die inzwischen verfallene Hinterburg und die jüngste im Quartett – die im 14. Jahrhundert erbaute Burg Schadeck, das "Schwalbennest".

Am Neckarlauer starteten die Sommertouristen auf einen dreistündigen Rundgang. Foto: Alex

Wieso gleich mehrere Burgen in Neckarsteinach stehen, konnte Engel erklären. Die Bauwerke seien einfach an den Grenzen der Bistümer gebaut worden, denen sie gehörten – und hier hatten in Neckarsteinach jene aus Worms, Mainz und Speyer die Finger im Spiel.

Ausgestattet mit so viel historischem Wissen ging es für die Sommertouristen auf Tuchfühlung mit jenen Burgen, die sonst für die Öffentlichkeit unzugänglich sind – und ihren Bewohnern. Freiherr von Warsberg stellte sich auf seiner Terrasse mit atemberaubendem Neckarblick den Fragen der RNZ-Leser.

Stadtführer Joachim Engel glänzte mit Wissen. Foto: Alex

Schmunzelnd berichtete er, dass er weder wisse, wie viele Zimmer, noch wie viele Quadratmeter die Mittelburg umfasse. Dann wird er aber ernst: "Das Haus in Stand zu halten, ist nicht einfach", so der Freiherr, dessen Familie unter anderem davon lebt, Teile der Burg für Feste zu vermieten und Land wie Wald zu bewirtschaften. "Wir stecken alles in das Haus und versuchen, es zu erhalten und weiterzugeben."

Das sei gerade geschehen: Die Mittelburg gehöre inzwischen von Warsbergs Sohn. Ob das alte Mobiliar noch erhalten sei, wollte eine Leserin wissen. "Das ist so eine Sache", sagt der Familienvater. Schließlich nehme ein Kind beim Auszug mal einen Schrank mit. Die alte große Küche gebe es aber noch, wenn auch auf moderne Bedarfe zugeschnitten.

Johannes Freiherr von Warsberg (links) führte die Touristen. Foto: Alex

Trotz beeindruckender Gebäudehöhe fehlt der Mittelburg ein Aufzug, was für die von Warsbergs viel Treppensteigen bedeutet. Nach einem großen Applaus und Dank für den Baron ging es zu einem weiteren exklusiven Gelände weiter: Der Vorderburg, auf der von Warsbergs Förster lebt.

Von dort eröffnet sich den Lesern ein freier Blick auf Neckarsteinachs historischen Stadtkern und die Schleuse. "Das ist auch für mich ein großes Geschenk", dankte Stadtführer Engel dem Baron, ehe er den RNZ-Lesern selbst noch ein Präsent machte. Er führte die Sommertouristen in die 1481 erbaute evangelische Kirche, in der sich unter anderem historische Grabplatten befinden.

Der kräftige Applaus, der am Ende für Engels Ausführungen durch das Gotteshaus hallte, kann wohl nur eines bedeuten: Der Wunsch des Ersten Stadtrats Sponer nach guter Reklame dürfte sich erfüllen.