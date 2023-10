Von Christina Schäfer

Weinheim. Es ist eine deutliche Bekundung der Solidarität mit einem Lehrer, die die Schülerinnen und Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums am Mittwoch gezeigt haben: In einem Protestzug stellten sich rund 100 Schülerinnen und Schüler auch mit Plakaten hinter den beliebten Pädagogen, dessen Versetzung das Regierungspräsidium Karlsruhe prüft.

100, das sind die, die sich auch außerhalb des Schulgebäudes zeigten. Drinnen, so heißt es, seien es zum Auftakt des Protests noch mehr gewesen, die sich vor dem Büro der Schulleiterin versammelt hatten. Hintergrund ist die mögliche Zwangsversetzung des Lehrers.

Dieser gilt als äußerst engagiert. Er betreut auch die Streitschlichtung der Schule. Zu ihm, so heißt es, geht man, wenn man ein offenes Ohr braucht. Er ist bei den Schülern äußerst beliebt. Als die Nachricht die Runde macht, er müsse das Gymnasium verlassen, reagierten Schülerschaft und Eltern geschockt.

Was dran ist an der Nachricht, das war am Mittwoch nur schwer herauszufinden. Der Information, dass die Lehrkraft zeitnah gehen müsse, erteilte die Schulleiterin in Zeilen an die Schülerinnen und Schüler eine klare Absage. Sie schrieb: "Ich habe heute das Regierungspräsidium angerufen, und es ist nicht korrekt, dass er nach den Herbstferien die Schule verlassen muss." Ob er sie verlassen muss, darüber herrscht bis zum Nachmittag Unklarheit.

Vieles wurde gehört und erzählt, teils über drei Ecken, die Faktenlage zur aktuellen Situation ist aber ist dünn. "Das ist das größte Problem", sagte Elternbeiratsvorsitzender Tim Hallbauer. Der Elternbeirat kam am Dienstagabend zu seiner Sitzung zusammen. Das Thema ging nicht spurlos vorbei. Doch auch Hallbauer machte deutlich: Die bis dahin gehörten "Wahrheiten" aus den Schulfluren beruhten oft auf einem Teil-Wissen der Fakten. Klar ist, dass die in der Sitzung anwesende Schulleiterin erklärte, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von einer Versetzung des Lehrers hatte.

Warum einer ihrer beliebtesten Pädagogen gehen muss, weiß niemand genau. Gemunkelt wird von Kritik, gesammelt in Kollegium und Schülerschaft, vorgetragen von der betreffenden Lehrkraft. Suspendierung, Zwangsversetzung – es herrschte am Mittwoch auch für Hallbauer keine Klarheit darüber, ob eine dieser Maßnahme seitens des Regierungspräsidiums angestrebt wurde.

Die Situation, sagte er im Gespräch mit der RNZ, müsse geklärt werden. Dafür benötigt es allerdings Transparenz. Eine der Forderungen, die die Schüler skandierten. Für Transparenz kann hier lediglich das Regierungspräsidium sorgen durch größtmögliche Offenlage der Fakten. Etwas, das sich auch Hallbauer wünschte. "Es ist aber die Frage, wie viel eine Behörde überhaupt preisgeben darf", ließ er eine relevante Grenze nicht außer Acht. Der Elternbeirat, so sagte er, wolle ungeachtet dessen aktiv werden und sich für eine Rückkehr zur Sachlage abseits der Emotionen einsetzen.

Über das Gespräch mit der Schülerschaft wurde deutlich, dass sich Enttäuschung und Unverständnis nicht nur um die Situation des Lehrers drehten. Ein Grundrauschen schien es in der gesamten Schullandschaft schon länger zu geben. Hallbauer ist daher nicht überrascht von der Reaktion der Schülerschaft, sondern lediglich von der Heftigkeit. "Im Vergleich zu vorher wird anders kommuniziert", griff er ein Thema heraus, dass auch den Schülern auf den Nägeln brannte. Die Kommunikation sei nicht auf Augenhöhe, schilderten die ihre Sicht auf das Verhältnis zur Schulleiterin.

Die Kritik an der Chefin, sie wurde am Mittwoch besonders laut. "Es ist schwierig, mit ihr zu arbeiten, da oft das Kommunizierte nicht mit den tatsächlichen folgenden Handlungen übereinstimmt", fasste es Schülersprecherin Lydia Weinreich zusammen. Die Kommunikation, so war aus den Reihen weiter zu hören, sei zudem nicht klar verständlich. Die Schülerschaft steht mit ihrer Sicht nicht alleine. "Ich weiß, dass es Eltern gibt, die Probleme in der Kommunikation mit der Schulleitung haben", erklärte Tim Hallbauer im Gespräch mit der RNZ. Das habe auch die Elternbeiratssitzung gezeigt. Teile der Elternschaft hätten ihre Unzufriedenheit in Bezug auf fehlende Kommunikation gegenüber der Schulleitung sehr klar zum Ausdruck gebracht, man könne erkennen, dass Eltern und Schüler sehr unzufrieden seien.

Wichtig sei es nun, nicht über- sondern miteinander zu reden. Aus Sicht des Elternbeirats sei eine schnelle Aufklärung jetzt geboten, mit bestmöglicher Transparenz für alle Beteiligten, um den Schulfrieden wieder herzustellen. Der scheint seitens der Schüler in Richtung der Schulleitung, unabhängig davon, ob der Lehrer gehen muss oder nicht, gestört. Die Personalie war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Reaktionen auf den Protest

> Die Schulleiterin: Die Direktorin ließ sich am Mittwoch am Telefon von der RNZ befragen. In Bezug auf den Lehrer verwies sie jedoch auf das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Dieses sei der zuständige Ansprechpartner, was das Beschäftigungsverhältnis des Landes mit dem verbeamteten Lehrer betrifft. Zu der allgemeinen Unzufriedenheit von Schülern und Eltern ging sie nicht im Detail ein. Allerdings betonte sie, dass sich kein Schüler eingeschüchtert fühlen müsse. Allein die Tatsache, dass Oberstufenschüler mit Abiturperspektive offen protestieren, spreche doch gegen ein Klima des Misstrauens oder der Angst. Der betroffene Lehrer brach am Mittwochmorgen zu einer Klassenfahrt auf.

> Das Regierungspräsidium: Die Redaktion schickte dem RP einen Fragenkatalog, auf den die Behörde indes nur zum Teil antwortete. Allerdings bestätigte sie, dass die Versetzung eines Lehrers im Raum steht, die Lage an der Schule "momentan angespannt" ist – und dass am Mittwoch auch Verantwortliche aus dem eigenen Haus in Weinheim waren. Das RP stehe als Schulaufsichtsbehörde im engen Kontakt mit den Beteiligten vor Ort, um an einer konstruktiven Lösung mitzuwirken. "Im Zuge dessen wird auch die Versetzung einer Lehrkraft aus dienstlichen Gründen geprüft. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen." Zu einzelnen Personalien könne man jedoch keine Stellung nehmen. Eine Versetzung aus dienstlichen Gründen stelle keine disziplinarische Maßnahme oder Bestrafung dar. Allgemein könne eine Versetzung auf Antrag oder aus dienstlichen Gründen erfolgen. Sie bedürfe nicht der Zustimmung des Beamten, wenn ihm die neue Tätigkeit aufgrund der Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist und das Grundgehalt mindestens so hoch bleibt wie zuvor. Dies sei bei der Versetzung verbeamteter Lehrer von einem allgemeinbildenden Gymnasium an ein anderes gegeben. Eine Statistik, wie viele Versetzungen pro Jahr ohne Zustimmung der Beamten erfolgen, gebe es nicht. Es handle sich aber nicht um einen Einzelfall. Man wäge stets persönliche Belange mit dienstlichen Gründen ab. (web

Update: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 18.49 Uhr

Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbund soll am Mittwoch bestreikt werden

Grund ist offenbar Zwangsversetzung eines Lehrers. Schüler und Eltern stehen zu der Lehrkraft.

Weinheim. (web) Weil einem Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium die Zwangsversetzung droht, steht für den heutigen Mittwoch ein Schulstreik im Raum. Dies erfuhr die Redaktion dieser Zeitung am Dienstag aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern wollen sich demnach hinter die Lehrkraft stellen. Nach RNZ-Informationen haben auch Lehrerinnen und Lehrer der Schule vor, sich mit ihrem Kollegen zu solidarisieren. Dieser soll an dem Gymnasium unter anderem als Vertrauenslehrer wirken und in Schüler- und Elternschaft hohes Ansehen genießen.

Offenbar ist das Verhältnis zwischen der Schulleitung und Teilen der übrigen Schulgemeinschaft zerrüttet. Der aktuelle Konflikt sei zwar der Anlass der geplanten Protestaktionen. Hinter den Kulissen des Gymnasiums brodele es aber schon länger, berichten die Informanten.