> Das Feldbahn- und Industriemuseum lädt zur "Fahrt in den Mai" ein: Am Montag, 1. Mai, 10 bis 17 Uhr, findet die Saisoneröffnung des Museums, In den Weinäckern 2, gegenüber Rewe-Lager, statt.

> Die Gartenfreunde feiern am Vormittag des 1. Mais mit Kaffee, Kuchen und Musik den Beginn des Monats. Ab 10 Uhr sind alle Interessierten eingeladen mit dem Verein, In den Talwiesen 3, zu feiern.

> Der Tanzclub Schwarz-Gold präsentiert am Sonntag, 30. April, 20 Uhr, im Palatin, Ringstraße 17-19, den "Tanz in den Mai" mit Show-Auftritten aus verschiedenen Bereichen. Die Manhattan Showband sorgt für tolle Tanzmusik. Karten sind im Palatin oder bei Reservix erhältlich und kosten ab 27,40 Euro.

Region. Am kommenden Montag ist der 1. Mai – Anlass nicht nur zum traditionellen " Tanz in den Mai" . In der Nacht vom 30. April auf den Maifeiertag wird viel geboten. So darf das Maibaumstellen nicht fehlen, Vereine richten diverse Feste aus, auch Sport, Konzerte oder Grillpartys gehören dazu. Das Ziel: gemeinsam das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings zu feiern. In unserer Übersicht haben wir daher für alle Unternehmungslustigen die Veranstaltungen der Region aufgelistet, mit denen das Maiwochenende aufwartet, sofern sie uns bekannt waren.

Von Sarah Eiselt

Wiesloch

Baiertal

> Mit dem SSV Baiertal wird am 1. Mai zwischen 10 und 18 Uhr gegrillt. Nachmittags werden zusätzlich Kaffee und Kuchen angeboten. Einblicke ins Vereinsleben ermöglichen die Mitglieder zudem mit Probeschießen auf dem Vereinsgelände, Maisbacher Straße 2.

> Die Fußballer der Spielvereinigung beginnen am Sonntag, 30. April, ab 18.30 Uhr mit dem traditionellen "Tanz in den Mai" in der Jan-Klep-Straße 1. Neben einem DJ werden diverse Speisen, ein Bierwagen und Lady-Drinks angeboten. Am Feiertag geht es ab 11 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück weiter. Neben Kaffee und Kuchen werden auch die Kleinsten bestens unterhalten: Eine Hüpfburg auf dem Spielplatz sorgt für reichlich Spaß, interessant dürften ab 11.15 Uhr die Einlagenspiele der C-Jugend und der Herren werden. Gekrönt wird der Tag mit dem Besuch des niederländischen Partnervereins VV Internos Etten-Leur.

Frauenweiler

> Der FC und der Stadtteilverein Frauenweiler feiern das traditionelle Maifest auf dem Dorfplatz. Am 1. Mai bieten sie ab 10 Uhr unter anderem Maultaschen, Gegrilltes, kühle Getränke und Kaffee und Kuchen an. Interessierte sind willkommen.

Schatthausen

> Der MSC Schatthausen richtet am 1. Mai von 11 bis 18 Uhr sein traditionelles Grillfest aus. Der große überdachte Sitzplatzaußenbereich lädt hier nicht nur die Erwachsenen zum Verweilen in die Hohenhardter Straße 35 ein. Am Montag können Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren überdies ein Schnuppertraining mit Elektro-Trial-Motorrädern absolvieren.

Walldorf

> Die Stadtkapelle Walldorf lädt für Sonntag, 30. April, 19.30 Uhr, zum Frühjahrskonzert in die Astoriahalle, Schwetzinger Straße 91, ein. Mit Hits beispielsweise von Abba oder Santiano, Titeln der 1980er und 1990er Jahre, Songs aus Irland oder Walzern aus Österreich dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Tanzgruppe vom Deutsch-Indischen Freundeskreis Walldorf unter der Leitung von Swapna Yeddula wird indische Folkloretänze aufführen. Zur Musik von Michael Jackson folgen später weitere Tänze. Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene, fünf Euro für Schüler und Studenten, im Vorverkauf ist er günstiger. Erhältlich sind die Tickets in der Stadt-Apotheke Walldorf.

> "K.J. Dallaway and Friends" bieten im Rahmen des Musikfestivals "Swingin’ Wiwa" am Sonntag, 30. April, den "Groove in den Mai" im "Mint Dine & Bar", Schwetzinger Straße 88. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Band möchte mit dem Publikum den Frühling feiern und lädt deshalb auch zum Mittanzen ein. Mit mitreißenden karibischen Rhythmen und weiteren Musikrichtungen, darunter Reggae, Soca oder Funk und Soul, möchten die Freunde begeistern. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 20 Euro, im Vorverkauf 18 Euro und sind erhältlich bei "Mint Dine & Bar", 0 62 27/ 89 10 64.

> Der VFR Walldorf wird am Montag, 1. Mai, ein Maifest am Fußball-Stadion, Schwetzinger Straße 92, veranstalten. In der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr gibt es neben gegrillten Spezialitäten wie Steaks oder Grillwurst auch Kuchen und verschiedene Getränke. Ganz im Zeichen des Vereins geht es auch hier um Fußball: Zur Unterhaltung der Zuschauer wird sowohl Fußball-Darts als auch Fußball-Billard veranstaltet.

Dielheim

> Beim "Dielheimer Frühling" wird der Mai an zwei Tagen gebührend begrüßt. Das Spektakel beginnt am Sonntag, 30. April, um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz mit dem Aufstellen des Maibaums durch die Freiwillige Feuerwehr Dielheim. Begleitet wird dies musikalisch unter anderem vom Musikverein. Die Kinder vom Eckertsberg-Kindergarten sorgen zudem für Musik und Tanz. Ab 19 Uhr geht es dann auf dem Dorfplatz vor der Kirche weiter. Bei Live-Musik verschiedener Bands lässt es sich hier gemeinsam feiern. Die Bewirtung der Gäste übernehmen zahlreiche Ortsvereine, wie etwa der MGV Konkordia, der Musikverein, die SG Dielheim und der Sportschützenverein

Am Montag, 1. Mai, beginnt ab 11 Uhr das gemütliche Beisammensein auf dem Dorfplatz. Neben Grillwurst, Steaks, Fleischkäse, Spießbraten oder Braten-Brötchen gibt es am Feiertag auch Kaffee und Kuchen vom MGV Männerquartett. Ein Kinderkarussell, ein Süßwaren- und ein Crêpesstand sorgen zusammen mit den Bewirtungshütten für Jahrmarktatmosphäre, die ab 13.30 Uhr musikalisch umrahmt wird.

Balzfeld

> Der Kerweclub und die Kita läuten das Wochenende mit dem Maibaumfest ein. Am Sonntag, 30. April, geht es ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz los.

> Die Tierfreunde Balzfeld schenken am Montag, 1. Mai, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr fleißig aus. Beim Maiausschank begrüßen sie alle Gäste im Balzfelder Tierpark, Eschelbacher Straße 20, und bieten unter anderem Steaks, Würstchen und Pommes an.

Malsch

> Der Letzenberg-Tierpark lädt zum Frühlingsfest in die Tierpark-Ranch ein. Mit einem Weißwurstfrühstück geht es um 10 Uhr am Montag, 1. Mai, los. Auch Gegrilltes, Softdrinks, Wurstsalat, Kaffee und Kuchen werden angeboten.

Rettigheim

> Der Musikverein veranstaltet das traditionelle Maibaumstellen und lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger ein. An der Alten Scheune in der Dorfmitte zwischen Malscher und Rotenberger Straße geht es am Sonntag, 30. April, um 18.30 Uhr los.

Tairnbach

> Der Maibaum wird am Samstag, 29. April, 18 Uhr, auf dem Dorfplatz aufgestellt. Mit dabei sind Heimatverein und Feuerwehr, die Kleinen von Schule und Kindergarten sowie der evangelische Posaunenchor treten auf, für die Bewirtung sorgt das Dorflädl.

Rauenberg

> Die Stadt und der Gewerbeverein stellen am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr den Maibaum und laden hierzu die Bevölkerung ein. Auf dem Gerhard-Geißler-Platz vor dem Pfarrzentrum werden zudem viele musikalische Offerten angeboten, etwa vom Musikverein und vom Jugendchor.

> Die CDU begrüßt im Winzermuseum bei der "Mai Lounge" alle Interessierten am Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr. Bei Kerzenschein und entspannter Musik warten Erdbeerbowle, Aperitifs, eine Weinauswahl sowie feine Flammkuchen auf die Gäste. Um 19 Uhr findet zudem eine spannende Führung für Kinder durch das Winzermuseum statt. Erwachsene können anschließend um 22 Uhr das Museum bei nächtlicher Stunde erleben. Bei getrübter Witterung wird auf urige Sitze im Alten Pferdestall ausgewichen.

Rotenberg

> Beim MGV Frohsinn geht es beim Maifest am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr an der Sängerklause los. Alle Feierlustigen sind dort in den Heiligenwiesen 2 willkommen.

St. Leon-Rot

> Der Kleintierzuchtverein lädt zum Gockelfest in die Vereinsanlage, Pfarrweg 3, ein. Mit gegrilltem Hähnchen und einem Straßenverkauf feiert der Verein am 1. Mai ab 11 Uhr den Frühjahrsstart.

> Der GV Frohsinn Rot lädt zum "Singen in den Mai" auf den Römerplatz an der Kastanienschule ein. Am Sonntag, 30. April, lässt es sich zwischen 16 und 20 Uhr gemeinsam feiern und singen.

> Beim TSV Rot wird traditionell in den Mai getanzt. Die Handballabteilung öffnet am Sonntag ab 19 Uhr die Türen in der Kirrgasse 22. Am 1. Mai geht es ab 11 Uhr mit dem Grillfest weiter.

> Auch die Sportschützen Rot starten mit einem Fest in den Frühling. Am Montag, 1. Mai, 10 Uhr, geht es am Schützenhaus in Rot, Wieslocher Straße, los.

> Der VFB St. Leon veranstaltet das traditionelle Paulanerfest auf dem Vereinsgelände. Gestartet wird hier am Montagvormittag, 1. Mai, ab 10.30 Uhr in der Kronauer Straße 110.

> Die Musikkapelle St. Leon-Rot spielt traditionelle Mailieder am Montag an zwei Orten: ab 9.30 Uhr, Römerplatz an der Kastanienschule, Walldorfer Straße 7; und ab 10 Uhr, Amselplatz in St. Leon, Kronauer Straße Ecke Amselweg.