Edingen-Neckarhausen. (fer) "Jede Frau, die in der Fastnacht aktiv ist, möchte ein Mal im Leben Prinzessin sein", ist Josie Weber überzeugt. Für sie ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Als Josie I. "aus der Tollitäten-Triologie" regiert die begeisterte Fastnachterin die Edinger Narrenschar. Und als gelernte Optikerin behält sie auch in den turbulenten Fastnachtszeiten den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote