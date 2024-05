Region Heidelberg. (lesa) Samstag, Sonntag und Montag: Pfingsten beschert der Region ein verlängertes Wochenende. Was am 18., 19. und 20. Mai in der Region rund um Heidelberg ansteht, fasst die RNZ soweit bekannt zusammen.

Dossenheim

> Reitplatzfest wird am Montag beim Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr gibt es unter anderem Kinderreiten und Bewirtung.

Eppelheim

> Infostände zur Wahl bieten Parteien und Gruppierungen am Samstag an: Die CDU präsentiert sich von 9 bis 12 Uhr in der Handelsstraße 9. Die Grünen stellen sich und ihre Kandidaten von 9 bis 12 Uhr auf dem Wasserturmplatz vor. Dort stehen ab 10 Uhr auch die Kandidaten der SPD zum Gesprächstreff mit Waffeln und einer Umfrageaktion sowie der Eppelheimer Liste von 9 bis 12 Uhr ebenfalls mit einer Umfrage. Die FDP postiert sich ab 10 Uhr in der Hauptstraße 73.

Lobbach

> Das Gasthaus "Zum Kloster" in Lobenfeld feiert am Sonntag sein 110-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gibt es ab 11 Uhr Blasmusik der Trachtenkapelle Dilsberg sowie Weißwurst und Bier.

> Ein Konzert geben Querflötistin Barbara Rosnitschek, Violinistin Barbara Mauch-Heinke und Organistin Beate Rux-Voss am Montag ab 17 Uhr in der Klosterkirche. Sie spielen Werke unter anderem von Vivaldi und Debussy.

Leimen

> Das Freibad öffnet am Sonntag um 9 Uhr erstmals in dieser Saison. Unabhängig vom Wetter wollen Stadtwerke-Betriebsleiter Rudi Kuhn und Bürgermeisterin Claudia Felden gleich zum Start eine Runde schwimmen, wie diese ankündigten.

Mauer

> Ein Sonderprogramm zum Internationalen Museumstag gibt es am Sonntag beim Verein Homo heidelbergensis. Ab 14 Uhr ist Dr. Gerd Eilers am Rathaus präsent und demonstriert anhand von Schädelabgüssen, wie sich der Mensch und dessen Gehirn seit der Steinzeit entwickelt haben. Bis 17 Uhr ist das Steinzeitatelier geöffnet und es werden Filmvorführungen angeboten.

> Ein Gottesdienst mit dem Posaunenchor findet am Sonntag ab 10 Uhr im Hof des Agaplesion-Pflegeheims statt.

> Die Aktion "Ansprech-Bar" der CDU findet am Samstag von 8 bis 12 Uhr im Hof von Rainer Stern, Bahnhofstraße 6, statt.

Neckargemünd

> Die Freien Wähler aus Dilsberg stehen am Samstag ab 7 Uhr bei der Bäckerei Emert. Dort klären sie über ihre Ziele auf.

> Kinder und Jugendliche lernen am Samstag Reparieren – und zwar im Alten Rathaus von 10 bis 12 Uhr. Dort geben Vertreter des Reparatur-Cafés im Rahmen der Ausstellung "Textilien! Herstellung. Reparatur. Upcycling." Ratschläge und Infos.

> Die sonntägliche öffentliche Führung findet am Pfingstsonntag, aber auch am Montag auf der Burg Dilsberg statt. Wissenswertes über die Burg gibt es um 15 Uhr ab dem Treffpunkt im Burginnenhof.

> Einen Open-Air-Gottesdienst feiert die evangelische Kirchengemeinde am Pfingstmontag ab 10.30 Uhr an der evangelischen Kirche Dilsberg. Es wirkt der Musikverein Trachtenkapelle mit, im Anschluss gibt es einen Weißwurst-Imbiss sowie Kaffee und Kuchen vom Förderverein. Ab 14 Uhr feiert das Kirchencafé Saisoneröffnung auf der Kirchenterrasse.

Neckarsteinach

> Ein Waldgottesdienst wird am Samstag am Forsthaus Michelbuch veranstaltet. Los geht’s um 14 Uhr. Auch am Sonntag findet dort ab 14 Uhr ein Gottesdienst statt.

Sandhausen

> Der Chor Soundhouse begleitet am Sonntag den Gottesdienst mit Taufen in der katholischen Kirche St. Bartholomäus, Waldstraße 7. Den evangelischen Gottesdienst leitet Pfarrerin Alina Hufnagel. Los geht’s um 10 Uhr.

> Das Große Grillfestwochenende der Kegler geht nach dem vergangenen Wochenende am Samstag, Sonntag und Montag weiter. Auf dem Festplatz am Walter-Reinhard-Stadion wird am Samstag von 11.30 bis 23 Uhr gegrillt, am Sonntag von 9 bis 23 und am Montag von 9 bis 20 Uhr.

Wiesenbach

> Erklärungen und Praxis-Malerei zum Thema "Minimalismus" gibt es am Sonntag von 15 bis 17 Uhr in der Bürgergalerie "Alte Ziegelei", Poststraße 8. Dort erklärt Claus Hartmann, Künstler für Holzreliefs und Tusche-Aquarellmalerei, seine Arbeit und malt dann mit Besuchern Miniaturbilder. Außerdem zeigt Cornelia Merkel selbstgefertigte "Karten für besondere Anlässe" – etwa mit Passepartouts und Inlets. Die Sonderaktion findet im Rahmen der aktuellen Gemeinschaftsausstellung statt.