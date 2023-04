Neben eigenen, Kompositionen wie "Psalm", "Show Me The Way", "Thunderstorm" oder "Still Be There" faszinierten die beiden Musiker durch bekannte Coversongs aus den Bereichen Folk-Rock und Blues. Eindrucksvoll zum Start war Fleetwood Mac’s "Landslide", der Cranberries-Hitsong "Zombie" oder "Purple Rain" von Prince. Gänsehaut kam auf bei Leonard Cohens "Bird On The Wire", dem finalen "Hallelujah" oder "Find The Cast of Freedom", im Original von Crosby, Stills, Nash & Young. Dazwischen die Zeit überdauernde, Stücke von den Beatles ("Eleanor Rigby", "Let It Be" und "Come Together"). "Nothing Else Matters" von Metallica oder einen Klassiker wie Lucky Man" von Emerson, Lake & ...

Von Hans-Joachim Of

Baiertal. Manchmal hinterlassen gerade die Momente, die man nicht mit der Handykamera festgehalten hat, einen besonderen Eindruck. So fühlten viele am vergangenen Freitag, als im Rahmen des "Swingin’ Wiwa"-Festivals das "Paul-Simpson-Project" in der Evangelischen Kirche Baiertal gastierte und die Zuhörer bei ihrer zweiteiligen, Klangreise durch Stimmgewalt und virtuoses Spiel auf der sechssaitigen Gitarre fesselte.

Bernd Paul und Jennifer Simpson sind die Protagonisten des musikalischen Projekts. Seit über zwei Jahrzehnten sind die beiden Künstler deutschlandweit unterwegs, die lediglich auf der Konzertbühne ein Paar sind und im "richtigen Leben" mit ihren Familien im hessischen Hohenahr und Schöffengrund leben. Was oftmals wie ein ganzen Orchester klang, war lediglich die Stimme der 43-jährigen Jennifer Simpson und das akzentuierte Gitarrenspiel des 76-jährigen Bernd Paul. Dieser studierte ursprünglich Elektrotechnik und ist seit einigen Jahren nur noch als Musiker und Songschreiber, speziell in der Kurpfalz, unterwegs.

Neben eigenen, Kompositionen wie "Psalm", "Show Me The Way", "Thunderstorm" oder "Still Be There" faszinierten die beiden Musiker durch bekannte Coversongs aus den Bereichen Folk-Rock und Blues. Eindrucksvoll zum Start war Fleetwood Mac’s "Landslide", der Cranberries-Hitsong "Zombie" oder "Purple Rain" von Prince. Gänsehaut kam auf bei Leonard Cohens "Bird On The Wire", dem finalen "Hallelujah" oder "Find The Cast of Freedom", im Original von Crosby, Stills, Nash & Young. Dazwischen die Zeit überdauernde, Stücke von den Beatles ("Eleanor Rigby", "Let It Be" und "Come Together"). "Nothing Else Matters" von Metallica oder einen Klassiker wie Lucky Man" von Emerson, Lake & Palmer.

Das Publikum applaudierte auch bei "Perfect Day" von Lou Reed Nach über 25 Songs traten die Zuhörer oft glücklich lächelnd den Heimweg an. "Wunderschön interpretierte Songs in ruhiger Atmosphäre", lautete ein Fazit. Auch zwei Baiertalerinnen, die das Foto der Künstler zuvor in der RNZ sahen und sich kurzfristig zum Konzertbesuch entschlossen hatten, zeigten sich beeindruckt: "Respekt. Vor allem auch, weil die Lieder auf das Wesentliche reduziert sind und nicht so viel Getöse drumherum ablenkt" Begeistert äußern sie:"Man kennt die Songs, doch in solchen Versionen und Arrangements haben wir sie zuvor noch nicht gehört".

Die beiden haben in der Vergangenheit schon Preise wie "Beste Folk-Rock-Band", "Beste Sängerin und bester Gospelsong" oder bereits im Jahre 2009 den "Deutschen Rock- und Pop-Preis" gewonnen. Jennifer Simpson, die in Texas geboren wurde und als Tochter eines in Gießen stationierten US-amerikanischen Soldaten und einer deutschen Mutter heute im Hauptberuf an Hospizen in Wetzlar und Gießen als Musiktherapeutin arbeitet, hatte überzeugt durch eine wandelbare und voluminöse Stimme, die oftmals an Patti Smith oder an Joan Baez erinnert. Zudem hatte sie die Songs anmoderiert und dazu kleine Entstehungsgeschichten erzählt.

Den Rhythmus vieler Stücke betonte sie häufig mit perkussiven Schlag- oder Effekt-Elementen und brachte dadurch eine besondere Note ins Spiel. Ihr Stimmvolumen macht, wie bei Frankie Goes To Hollywood’s Hit "The Power Of Love", den Song zu ihrem eigenen.

Mit dem "Paul Simpson-Project", das im Vorjahr an gleicher Stelle bereits seine Spuren hinterließ, hatte das Projektteam des Kulturfördervereins Kurpfalz um die Vorstandspitze mit Edgar Berlinghof und Carmen Dorgerloh nach Ansicht vieler Gäste einen guten Griff getan.