Wiesloch. Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch (PZN) ist keine Forschungseinrichtung oder Uniklinik: "Wir sind eine Versorgungsklinik", erklärt Christian Oberbauer, "unsere primäre Aufgabe ist die Behandlung von Patienten". Er spricht konkret für die Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie, die er leitet: Hier widmet man sich Straftäterinnen und Straftätern, die in ihrer Schuldfähigkeit beeinträchtigt sind.

Neben der möglichen Wiedereingliederung in die Gesellschaft muss ihm zufolge sichergestellt werden, dass diese Patienten keine Straftaten mehr begehen. Der Maßregelvollzug des PZN in Wiesloch ist mit dem Einzugsgebiet der vier Landgerichtsbezirke Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Mosbach einer der größten in Baden-Württemberg.

"Unsere forensisch-psychiatrische Klinik behandelt keine Suchtkranken", erläutert Oberbauer: "Bei uns werden Straftäter aufgenommen mit Persönlichkeitsstörungen oder abweichender Sexualpräferenz, auch Menschen mit geistiger Behinderung, die größte Gruppe aber ist an Schizophrenie erkrankt."

Natürlich habe er "viel Verwaltungsarbeit" auf dem Schreibtisch, schließlich sei es "eine große Klinik" mit neun Stationen, zwei davon im Sicherheitsbereich, vier davon geschlossene Abteilungen. 280 Betten sind es, zudem 170 weitere Patienten in der Ambulanz sowie über 400 Mitarbeiter.

Der Kontakt zu den Patienten komme aber nicht zu kurz, "nachher, gegen 13 Uhr, habe ich Visite, das mache ich regelmäßig auf allen Stationen". Das Schöne an der Arbeit sei, eine positive Entwicklung zu beobachten, erzählt Oberbauer. Die Menschen lernten, ihr Leben neu zu sortieren "und wenn wir spüren, dass wir etwas dazu beigetragen haben – das ist klasse".

Aktuelle Erkenntnisse teile seine Klinik zum Beispiel auch mit der Justiz, so Oberbauer: "Wir suchen uns die Patienten ja nicht aus, die Gerichte weisen sie ein." Und für die ist es wichtig, aus erster Hand zu wissen, wie eine Psychiatrie arbeitet. Die "Praktiker der Justiz", zum Beispiel Richter und Staatsanwälte, werden regelmäßig zum Austausch ins PZN eingeladen.

