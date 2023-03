Hirschberg. (ans) "Endlich ist es so weit", freut sich die Interessengemeinschaft Ortsrandentlastungsstraße in einer Pressemitteilung. Jetzt könne sie die Information der Hirschberger aktiv aufnehmen und mit der Unterschriftensammlung fürs Bürgerbegehren beginnen. Notwendig hierzu war noch eine Prüfung der Gemeinde, die nun pünktlich und sehr ausführlich erfolgt sei.

Die Vertrauenspersonen Sylvia Grüll und Steffen Kunz von der Interessengemeinschaft freuen sich, dass Bürgermeister Ralf Gänshirt für dieses wichtige Anliegen kurzfristig zu einem Gespräch bereit gewesen sei und mit der Stellungnahme der Gemeinde zur Kosteneinschätzung die letzte Hürde für die aktive Unterschriftensammlung genommen werden konnte.

Wie Grüll auf RNZ-Anfrage sagte, musste diese von 200.000 auf 450.000 Euro angehoben werden. Mit diesen Kosten werde für die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens samt Projektleitung und hierfür erforderlicher Gutachten kalkuliert. Zur Kostendeckung, eine erforderliche Formalie, schlägt die Interessengemeinschaft "eine vorübergehende Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes" vor.

Auch die Fragestellung ist abgesegnet: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Hirschberg ein Genehmigungsverfahren zum Bau einer westlichen Ortsrandentlastungsstraße im Ortsteil Großsachsen beim Regierungspräsidium beantragt?", heißt es nun auf den Unterschriftenlisten, die die IG gerne bis 15. März einsammeln möchte.

Damit das Bürgerbegehren, das in einem Bürgerentscheid münden soll, erfolgreich ist, müssen bis 21. März rund 600 Unterschriften bei der Gemeinde abgegeben werden. Die IG ruft daher alle wahlberechtigten Bürger in Hirschberg auf, in den nächsten Wochen jeweils samstagsvormittags an den Edeka-Märkten in Großsachsen und Leutershausen vorbeizuschauen, sich zu informieren und mit ihrer Unterschrift unser Anliegen unterstützen.

Inzwischen habe sich eine ganze Reihe weiterer Bürger bereit erklärt, die Interessengemeinschaft aktiv zu unterstützen. "Hirschberg entscheidet hier noch lange nicht über den Bau einer Ortsrandentlastungsstraße, sondern über die Bürgerbeteiligung an der weiteren Vorgehensweise", betont Kunz. Bei dem jetzt aufgestellten Bürgerbegehren gehe es darum, ob die Hirschberger entscheiden dürfen, ob zunächst ein Genehmigungsverfahren beantragt werden soll.