Hirschberg. (ans) Mit klammen Fingern greift so mancher Bürger am Samstag zum Kuli, der aufgrund der Temperaturen zu versagen droht. Die Interessengemeinschaft Ortsrandentlastungsstraße sammelt bei frischen zwei Grad an den Hirschberger Supermärkten eifrig Unterschriften für das Bürgerbegehren, das in einen Bürgerentscheid münden soll. Schon eine Viertelstunde nach Beginn am Edeka-Markt in Großsachsen haben die Vertrauenspersonen Sylvia Grüll und Steffen Kunz sowie Jochen Hördt über 20 Unterschriften zusammen.

"Wir haben aber auch schon in der Nachbarschaft und im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelt", sagt Grüll und zeigt stolz die Liste mit weiteren gut 80 Unterschriften. Sie alle beantragen damit einen Bürgerentscheid mit der Fragestellung: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Hirschberg ein Genehmigungsverfahren zum Bau einer westlichen Ortsrandentlastungsstraße im Ortsteil Großsachsen beim Regierungspräsidium beantragt?"

Gut 600 Unterschriften muss die Interessengemeinschaft bis 21. März sammeln, damit der Bürgerentscheid zustande kommen kann. Der Auftakt der Sammelaktion an den Edeka-Märkten, die bis 11. März Samstagvormittags weitergehen soll, gibt ihr Auftrieb. "Die Menschen sind genervt von den Staus in der Ortsdurchfahrt", berichtet Kunz, der gefühlt jeden zweiten Kunden kennt. "Wir hätten auch Unterschriften von Schriesheimern oder Odenwäldern bekommen, aber sie dürfen ja nicht unterschreiben."

Eine ältere Frau ruft ihm zu: "Ich bin aus Hohensachsen, sonst hätte ich unterschrieben." Sehr wohl darf das aber Peter Kopietz aus Großsachsen, der "aus Gründen der Demokratie" unterzeichnet. Sowohl die Entscheidung des Gemeinderats, die Ortsumgehung zu beerdigen, als auch die ablehnende Haltung zu einem Bürgerentscheid hätten ihn überrascht. "Dabei wäre sie für den Ort gut, wir haben hier so viel Durchgangsverkehr."

Eigentlich noch mehr wünscht er sich aber einen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, zum Beispiel durch eine Straßenbahnverbindung zwischen Hirschberg und Heddesheim. Ein weiterer Mann bleibt stehen, winkt aber ab, als er von der Ortsumgehung hört: "Ich bin dagegen." Das lässt Kunz so nicht stehen: "Es geht ja noch nicht um den Bau, sondern erst mal nur um den Bürgerentscheid. Es geht hier um Demokratie." Der Mann will sich später weiter unterhalten.

Für Grüll ist es wichtig, zu betonen, dass es nicht um Parteiarbeit gehe, sondern dass es sich um eine Bürgerinitiative handele. Die FDP hatte dies in einer Pressemitteilung kritisiert. Tatsächlich stammen die gut zehn Aktiven größtenteils aus den Reihen von CDU und SPD.

Von der Kritik lässt sich die Interessengemeinschaft nicht unterkriegen. "Wir sind ganz aus dem Häuschen, weil wir schon über 200 Unterschriften bekommen haben und damit schon über 30 Prozent der gesetzlich erforderlichen eingesammelt haben", ist die IG am Sonntag stolz. Neben den Aktionen an den Edeka-Märkten sind noch eine Homepage und Flyer geplant.