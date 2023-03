Hirschberg. (ans) Bereits drei Wochen nach dem Start der Unterschriftensammlung hat die Interessengemeinschaft (IG) Ortsrandentlastungsstraße den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtanteil mehr als erfüllt. Darüber informierte sie nun in einer Pressemitteilung.

Wie Vertrauensperson Sylvia Grüll auf RNZ-Anfrage sagte, hätten sie schon über 700 Unterschriften zusammen. Die IG benötigt Unterschriften von sieben Prozent aller Wahlberechtigten, ergo von 554 Personen, damit Verwaltung und Gemeinderat das Bürgerbegehren, das in einem Bürgerentscheid münden soll, für zulässig erklären können.

"Das Interesse der Hirschberger ist nach wie vor ungebrochen – viele sind extra für eine Unterschrift an diesem Samstag an die Stände an den beiden Edeka-Märkten gekommen", freut sich die IG. Natürlich müssten sie einkalkulieren, dass einige Bürger mehrfach angesprochen wurden oder vielleicht jemand unterschrieben hat, der seinen Hauptwohnsitz und damit sein Kommunalwahlrecht, woanders innehat, so Vertrauensperson Steffen Kunz. "Aber wir sammeln auch weiter Unterschriften und haben ja noch bis 20. März Zeit dafür." Aber nun stehe der Terminplanung für die Übergabe der Unterschriften an die Gemeinde nichts mehr entgegen. Nach der Übergabe sieht der Gesetzgeber weitere zwei Monate für den Abgleich der Unterschriften mit dem Wählerverzeichnis vor. Erst dann kann das Begehren dem Gemeinderat zur Entscheidung über die Annahme vorgelegt werden.

"Ich bin glücklich darüber, dass ich nicht allein stehe mit meinem Protest", sagt Grüll. "Das Thema hat nicht nur mich auf die sprichwörtliche Barrikade gebracht, sondern viele andere Einwohner auch." Viele, die ihre Unterschrift geleistet haben, hätten sich für das Engagement der IG bedankt. Grüll wünscht sich, dass bis zur Übergabe noch viele weitere Unterstützer ihre Unterschrift abgeben, um dem Anliegen noch mehr Gewicht zu geben. Wenn es nach der IG geht, soll der Bürgerentscheid nach den Sommerferien stattfinden. Die Fragestellung auf den Unterschriftenlisten lautet: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Hirschberg ein Genehmigungsverfahren zum Bau einer westlichen Ortsrandentlastungsstraße im Ortsteil Großsachsen beim Regierungspräsidium beantragt?"