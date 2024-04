Neckargemünd-Mückenloch. (ugc) Im Rahmen der Rubrik "Ortsnecknamen der Region" dieser Zeitung wurde im März Mückenloch vorgestellt. Die RNZ greift in diesen Beiträgen auf ein Buch von David Depenau unter dem Titel "Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäulern, Lellebolle und Neckarschleimer" zurück.

Die Mückenlocher erhielten ihren Spitznamen "Radschuh", da sie auf Grund der geografischen Lage des Ortes ihre beladenen landwirtschaftlichen Wagen mit Hilfe von Radschuhen den steilen Weg hinab ins Dorf bringen konnten. Noch heute wird der Parkplatz oberhalb Mückenlochs in Richtung Waldwimmersbach als "Radschuhbahnhof" bezeichnet. Dort wurden die zunächst aus Holz bestehenden "Radschuh" an die Wagen angebracht, bevor die Abfahrt ins Dort begann. Zu bewundern sind zwei dieser Radschuhe jeweils beim Kerweumzug, wenn die Kerweborscht diese mitführen und durch die Ortsstraßen ziehen. "Buschelböck" soll ein weiterer Neckname für die Mückenlocher Einwohner gewesen sein, weil die Bauern, die in der Winterzeit – wenn Feldarbeit nicht möglich war – im Wald Reisig sammelten, daraus Büschel bildeten und anschließend Besen banden.

Damit war ein Zubrot zum kargen Haushaltseinkommen gewonnen. Wie lange dieses allerdings vorhielt, ist schwer zu sagen, denn nun kommt der Titel des Berichts zum Tragen: "D’Micklecher Leit – die sen so gscheit – die halte Kerwe, wann’s Buschelgeld geit." So hat es David Depenau aufgeschrieben.

Geld gab es für die Besen im April. Kerwe wurde deshalb in Mückenloch in früherer Zeit auch im April gefeiert. Ab Ende des 19. Jahrhunderts aber wurde die Kirchweih dann auf den ersten Sonntag im Mai verlegt. Dieser Termin gilt bis heute.