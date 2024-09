Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Froh und dankbar sind viele, dass sich der Förderkreis des Olympia-Kinos im vergangenen Jahr bereit erklärt hat, eine Kultveranstaltung unter seiner Ägide wieder aufleben zu lassen. Das "Schlemmerkino Reloaded" im Herbst 2023 wurde prompt ein großer Erfolg. Auch im Frühjahr war das Event bis auf zwei, drei Karten in Windeseile ausverkauft, wie der Finanzvorstand des Förderkreises, Andreas Höhler, berichtete.

Also heißt es nun erneut schnell sein, denn am 5. September startet der Vorverkauf für das nächste Schlemmerkino im Herbst, für das nun der Förderkreis und die Gastronomen das Programm vorstellten. Die drei Termine sind am Montag, 30. September, Mittwoch, 2., und Donnerstag, 3. Oktober, der Beginn ist jeweils um 18 Uhr unter dem Dach der Markthalle in Leutershausen. Am 1. Oktober ist eine geschlossene Gesellschaft zu Gast im Kino.

Eine Ausweitung des Schlemmerkinos auf mehrere Tage können sich Förderkreis und Gastronomen aktuell nicht vorstellen. "Die Veranstaltung wird ja von Ehrenamtlichen gestemmt", erklärt die Schriftführerin des Vereins, Babette Labryga. An den einzelnen Tagen sind jeweils sechs bis acht Personen vom Verein im Einsatz, für den Aufbau noch mehr. "Zudem ist das Schlemmerkino etwas Besonderes und soll es auch bleiben", so Labryga.

Und die Ehrenamtlichen sind auch gleich am Anfang an der Markthalle im Einsatz, dann nämlich, wenn das Entree, frisch gebackener Flammkuchen vom "FantasTisch" und Secco vom Weingut Teutsch, gereicht werden. Für die kleinen Flammkuchen, es gibt klassischen und eine vegetarische Variante, hat Gastronom Achim Sagstetter einen speziellen Backofen im Einsatz.

Und dann legt auch schon die Freddy Wonder Combo los und begleitet die Veranstaltung musikalisch und mit viel Witz. Freddy Wonder ist selbst ein großer Fan vom Schlemmerkino. Er war es auch, der damals den Neustart anstieß. Mit ihrer Musik und ihrer Begeisterungsfähigkeit nimmt die Combo das Publikum von Anfang an mit, schwärmt Labryga. So gut eingestimmt, geht es gegen 18.30/18.45 Uhr ins Olympia-Kino, wo dann zunächst die Vorspeise von Viola Keller auf die Gäste wartet: ein bunter Bulgur-Salat mit Schafskäse, Rote-Bete-Hummus und Auberginen-Kuchen.

Doch Moment: Waren die Gastronomen sonst nicht in anderer Reihenfolge für die Gerichte zuständig? Sie nicken. "Wir wollten mal tauschen", erzählen sie schmunzelnd. Und so kommt der Hauptgang diesmal von "Love Cooking". Das von Andreas Strifler präsentierte Gericht zergeht schon quasi bei der Vorstellung auf der Zunge: Sous Vide gegarte Rinderroulade mit Apfelrotkohl und Serviettenknödelschnitte.

Die vegetarische Variante ist ein cremiges Mandelrisotto mit Waldpilzen und getrockneten Tomaten. Dazu können sich die Gäste die passende Weinbegleitung im Hof abholen, wo das Weingut Teutsch seinen Stand hat.

Und natürlich darf auch die weitere musikalische Begleitung durch die Freddy Wonder Combo nicht fehlen. Den krönenden kulinarischen Abschluss bildet das Dessert "Schokolade trifft Birne mit Schuss", wiederum von Achim Sagstetter vom "FantasTisch". Die Birne hat der Gastronom bewusst ausgewählt: regional und saisonal.

Dazu passt auch die Herkunft vom "Schuss". Denn die alkoholische Beigabe ist der "Williams spezial" vom Obsthof Volk. Sagstetter findet es unterstützenswert, wenn es im Ort hergestellte Produkte gibt, noch dazu mehrfach prämierte. Apropos: Auch die Gastronomen haben ihre Betriebe alle in Hirschberg.

In der Vergangenheit hat das Team den Film oft passend zum Essen ausgewählt, aber das muss ja nicht immer sein, findet Labryga. Zumal die Komödie "Adieu Chérie – Trennung auf Französisch" richtig gut gefiel. Zum Inhalt: Alain (Franck Dubosc) ist wie am ersten Tag in Diane (Karin Viard) verliebt und durchlebt seine Fünfziger ohne Krise.

Selbst den Auszug der Kinder hat er gut überstanden. Diane eher weniger ... Für Alain, der zum ersten Mal sieht, dass seine Ehe ins Wanken gerät, ist es an der Zeit, sich die wichtigsten Fragen zu stellen und nach 30 Jahren gemeinsamen Lebens ein großes Risiko einzugehen: Diane zu verlassen, um die Flamme und die Lust auf ein Wiedersehen zu wecken.

Doch ob der Plan aufgeht? Sicher ist jedenfalls, dass das Schlemmerkino wieder ein volles Programm für alle Sinne bietet.

Info: Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 5. September, von 16 bis 20 Uhr an der Kinokasse. Es besteht die Möglichkeit der Kartenzahlung. Erst danach, ab 21 Uhr, wird der Online-Verkauf (über die Kino-Homepage) freigeschaltet. Für den Online-Verkauf wird eine Gebühr fällig, die man an der Kinokasse jedoch nicht bezahlen muss. Der Eintritt beträgt 75 Euro.