Von Timo Teufert

Wiesloch. Es ist "nur" ein Aktenvermerk zur Haushaltssitzung des Wieslocher Gemeinderates am kommenden Mittwoch, der die Schulgemeinschaft des Ottheinrich-Gymnasiums (OHG) seit Donnerstag alarmiert. Denn das dreiseitige Papier hat es in sich: Darin schlägt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vor, die Sanierung des Gymnasiums um ein Jahr zu verschieben.

Mit den sonst nötigen Kreditaufnahmen wäre der Haushalt laut Kämmerer Daniel Müller nicht genehmigungsfähig. Erst im Januar hatte der Gemeinderat grünes Licht für die 34 Millionen Euro teure Gesamtsanierung gegeben. Für den Vorschlag der Stadtverwaltung haben weder Eltern noch Schüler Verständnis und kündigten am Freitag ihren Protest gegen den Vorschlag an.

Warum die Sanierung keinen Aufschub mehr duldet, machte der Vorsitzende des Elternbeirates, Richard Bremer, im Gespräch mit der RNZ deutlich: "Seit zwei Wochen gibt es zehn Räume, die nicht mehr nutzbar sind, weil die Heizung nicht funktioniert." Es handle sich um die Musik- und Kunsträume, der Musikunterricht finde daher nur eingeschränkt statt, da die Instrumentenausstattung in den normalen Klassenzimmern fehle.

Vom Gang im zweiten Obergeschoss des C-Baus werde intern nur noch vom "Eisflur" gesprochen: "Dort dringt Wasser ein und bildet eine Wasserschicht im Flur. Bei kalten Temperaturen, wie zuletzt am Montag, friert das Wasser und bildet eine durchgehende Eisschicht."

Auch interessant OHG Wiesloch: Die Sanierungsplanung kann beginnen

Ein ähnliches Problem gibt es in der Sporthalle: Weil das Dach undicht ist, stehen in der Halle überall Wasserlachen. Außerdem verursachte der Regen einen Schaden in der Heizung, sodass weder die Warmwasserversorgung noch die Heizkörper funktionieren. "Dadurch gibt es erzwungene Abweichungen vom Lehrplan", berichtet Bremer.

Weil es beispielsweise zum Turnen zu feucht und zu kalt sei, müssten Spiele gemacht werden. "Diese Abweichungen haben also keinen pädagogischen Grund, sondern sind nur durch die Unfähigkeit der Stadtverwaltung nötig", so der Elternbeiratsvorsitzende. Wasserprobleme habe es auch im E-Bau, wo eine Decke herunterkam, und im Keller gegeben: "Dort steht das Wasser bis zu 25 Zentimeter hoch, wenn es regnet. In diesem Keller befindet sich das Schularchiv und die Dokumente fangen bereits an zu schimmeln."

Vor einiger Zeit wurden die Biologie-Räume so stark durch Wasserschäden in Mitleidenschaft gezogen, dass sie zwei Wochen nicht genutzt werden durften: "Es musste erst alles statisch überprüft werden." Seit Jahren seien zudem nur zwei der drei Chemiesäle nutzbar, weil der Abzug, der für Experimente nötig ist, in einem Raum nicht funktioniere. "Deshalb kann der Lehrplan nicht eingehalten werden, die Lehrer müssen sich absprechen, wer wann den Raum nutzt", berichtet Bremer.

Mit der Ankündigung der Sanierung habe die Schulgemeinschaft bewusst auf eine Eskalation gegenüber der Stadt verzichtet. Werde die Sanierung nun aber verschoben, werde man die Aufsichtsbehörden einschalten. "Das kann sich die Schule nicht leisten und auch nicht bieten lassen."

Ihn ärgert, dass die Stadtverwaltung in dem Aktenvermerk davon spricht, dass es sich bei der Sanierung des OHG "um eine dringend notwendige, aber nicht mit akutem Schaden drohende Maßnahme" handle und widerspricht vehement: "Seit den Sommerferien gibt es eine rapide Verschlechterung des Schulzustands."

Große Bereiche des Gebäudes seien von Wassereinbrüchen betroffen, darunter auch der Computerraum. "Irgendwann ist die Schule nicht mehr nutzbar", fürchtet er. Zumal die Schäden der Stadt seit zwei Jahrzehnten bekannt seien. "Doch der Schulträger kommt seinen Pflichten nicht nach und lässt unsere Kinder im Kalten und Nassen sitzen", so Bremer.

Denn auch die Leistung der Heizung sei nicht ausreichend: "Im letzten Winter waren zwischen 14 und 15 Grad in den Klassenräumen", erklärt Bremer. Die Schülersprecher Frederick Fübbeker und Linnea Zimmermann berichten, dass man in den Fachräumen nur mit Winterjacken sitzen könne, weil die Fenster nicht dicht seien. Auch der Unterricht in der Sporthalle könne nur mit dicker Kleidung stattfinden.

"Wir verstehen deshalb nicht, warum die Sanierung aufgeschoben werden soll. Wir wollen raus aus dem jetzigen Zustand, zum Lernen eine Winterjacke tragen zu müssen." Viele Schüler seien über den Vorschlag der Stadt empört, man fühle sich von den Verantwortlichen nicht beachtet.

"Das Entsetzen über den Vorschlag war extrem", bestätigt Bremer. Wenn es wirklich zu einer Verschiebung komme, sei dies bereits das vierte Mal in den letzten 15 Jahren, dass eine notwendige Sanierung zurückgestellt werde: "Als 2010/11 G8 eingeführt wurde, gab es freie Räume, die man bei einer Sanierung hätte nutzen können", sagt Bremer.

Dazu kam es aber nicht. "Stattdessen wurde die Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule neu gebaut und später die Realschule saniert." Nun heißt es im Aktenvermerk, "dass die Arbeiten an der Grundschule in Frauenweiler sowie der dazugehörigen Halle für die Ganztagesbetreuung ab 2026 und steigende Schülerzahlen dringender benötigt und eingeplant werden sollten" – zu Lasten des Ottheinrich-Gymnasiums.

Dabei habe Oberbürgermeister Dirk Elkemann der OHG-Sanierung im Wahlkampf Priorität eingeräumt: "Schwer vorstellbar, dass die klamme Haushaltslage im September nicht bereits klar war. Was soll ich jetzt also noch glauben? Etwa einem OB, dessen Wort man nicht für bare Münze nehmen kann?", fragt Bremer.

Zudem sei die Haushaltssituation Wieslochs nicht das Problem der Schulgemeinschaft: "Ich möchte, dass unsere Schüler in fünf Jahren in einem Gebäude sitzen, wo die Temperatur angemessen ist, das eine gewisse Attraktivität hat und in dem die Schulbücher nicht durch Wassereinbrüche beschädigt werden", fordert der Elternvertreter.

Im Aktenvermerk, der in den Sitzungsunterlagen zu finden ist, erklärt der Kämmerer, dass die geplanten Verpflichtungsermächtigungen für 2025 und 2026 in Höhe von 35,08 Millionen Euro um zwölf Millionen Euro verringert werden müssten. Intern habe man bereits 5,1 Millionen Euro für geplante Projekte reduziert, mehr sei nicht möglich.

Die Restsumme werde durch die Großprojekte OHG-Sanierung und die Erweiterung der Grundschule Frauenweiler geprägt: "Mit elf und 6,6 Millionen Euro sprengen bereits diese Maßnahmen die Gesamthöhe der zulässigen Kreditaufnahmen für 2025", heißt es im Vermerk, in dem drei Handlungsoptionen aufgezeigt werden: Wegen der Unabweisbarkeit der Projekte könne man einen Härtefallantrag stellen, über dessen Erfolg man nichts sagen könne.

Oder aber man Streiche die Großprojekte aus der mittelfristigen Finanzplanung zusammen mit allen nicht sicherheitsrelevanten Verpflichtungsermächtigungen und erreiche so einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf. Die dritte Option, die die Verwaltung empfiehlt, ist die Verschiebung eines der beiden Großprojekte: "Konkret wird vorgeschlagen, die Sanierung des Gymnasiums um ein weiteres Jahr zu verschieben."