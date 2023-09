Wiesloch. (tt) Schon vor acht Jahren war es ein breites, parteiübergreifendes Bündnis, das im Wahlkampf Oberbürgermeister Dirk Elkemann unterstützte. Und auch in diesem Wahlkampf haben sich die Freien Wähler, die CDU, die SPD sowie die Wählergemeinschaft Frauenweiler und die Altwieslocher Liste klar positioniert. Zwar waren die Unterstützer nicht mit jeder Entscheidung des Stadtoberhauptes einverstanden, die Richtung stimme aber.

> Freien Wähler: "Die Freien Wähler rufen zur Wahl Dirk Elkemanns auf, damit die in den letzten Jahren begonnenen Projekte erfolgreich fortgeführt werden können", heißt es in einer Erklärung. Das habe die letzte Mitgliederversammlung der Wählervereinigung entschieden. Unter Elkemanns Führung seien große Anstrengungen im Bildungsbereich unternommen, etwa die Sanierung bestehender Gebäude und der Neubau der Gemeinschaftsschule.

"Die Fraktion der Freien Wähler hat die Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister stets als wertschätzend und konstruktiv erlebt", so die Mitteilung. Der Fraktionsvorsitzende Fritz Zeier weist darauf hin, dass auch bei Meinungsverschiedenheiten immer ein Aufeinanderzugehen möglich war. Insbesondere in den letzten Jahren der Krisen habe Elkemann die Verwaltung mit Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein geführt. "Die Freien Wähler Wiesloch sind der Ansicht, dass zentrale Positionen mit Dirk Elkemann auch in Zukunft umgesetzt werden können." Dazu gehöre eine Effizienzsteigerung in der Verwaltung, Leistungsversprechen gegenüber den Bürgern, Sicherstellung einer weiterhin flächendeckenden Betreuung im Vorschulbereich und Gewährleistung einer Infrastruktur für Vereine, Verbände und Institutionen in den Ortsteilen.

> CDU: Bei der Versammlung der CDU gab es "intensive Diskussionen" über die letzten Jahre der Zusammenarbeit mit Dirk Elkemann. Und über "den ein oder anderen Punkt christdemokratischer bürgerlicher Politik, der im Gemeinderat auf Basis von Mehrheitsentscheidungen nicht umgesetzt wurde", heißt es in der Mittelung. "Es war aber das ,Große und Ganze’ im Blick habend, wie die Intensivierung der Kinderbetreuung, die (anstehende) Sanierung der Schulen, als auch die Umsetzung des neuen Gewerbegebietes entlang der L723 und der Erneuerung der Infrastruktur in Wiesloch, welche die vertrauensvolle Zusammenarbeit in Wiesloch mit der CDU und der CDU-Fraktion prägten", so der Fraktionsvorsitzende Markus Grimm. Mit dieser Kultur des Vertrauens in die Verwaltung und dessen Stadtoberhaupt könne sich die CDU auch in den kommenden Jahren identifizieren. Letztendlich war es dann ein geschlossenes Votum der drei Ortsverbände der CDU Wiesloch, die erneute Kandidatur des Amtsinhabers Dirk Elkemann zum Oberbürgermeister der Stadt Wiesloch zu unterstützen, so der Vorsitzende des CDU-Ortverbandes Wiesloch, Klaus Pfaff.

> SPD: Die Ortsvereine der Sozialdemokraten in Wiesloch, Baiertal und Schatthausen sprachen sich bei einer Mitgliederversammlung – in der dem Kandidaten auch kritische Fragen gestellt wurden – ohne Gegenstimmen für die Unterstützung von Dirk Elkemann aus. "Die Ortsvereine erwarten, dass er die Vorhaben des Klimaschutzes, des Natur- und Artenschutzes und des sozialen Wohnungsbaus aktiv voranbringt und dabei Wert legt auf den Ausbau bezahlbaren Wohnraums, Möglichkeiten der genossenschaftlichen Organisation im Bereich der regenerativen Energien und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger", heißt es in einer Mitteilung.

Elkemann habe bewiesen, dass er die Anliegen der Bürger ernst nehme und trotz eingeschränkter Finanzen Lösungen für drängende Probleme finde, erklärten die Wieslocher Vorsitzenden Sara Lee Holzmeier und Philip Rothenhöfer.

> Wählergemeinschaft Frauenweiler: "Ich kann für die Wählergemeinschaft Frauenweiler bestätigen, dass wir OB Elkemann unterstützen", sagt der zweite Vorsitzende Orhan Bekyigit auf RNZ-Nachfrage.

> Altwieslocher Liste: "Die Altwieslocher Liste hat schon vor acht Jahren die Wahl von OB Elkemann unterstützt und wir stehen auch diesmal voll und ganz hinter OB Elkemann", unterstreicht Gemeinderat Norbert Heneka. Der einzige Kandidat zu sein, sei Fluch und Segen zugleich. "Herr Elkemann hat unseren größten Respekt für die geleistete Arbeit in Zeiten klammer Kassen. Wir wünschen ihm eine hohe Wahlbeteiligung", so Heneka.