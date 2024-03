Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Um die 4500 frische Austern, 100 Flaschen Champagner, 800 Flaschen Wein – und gute Laune obendrein: Am Wochenende fand das 20. Andernoser Austernfest in der Nußlocher Festhalle statt, organisiert vom französischen Verein "Fête et Traditions Européennes" (FeTE) in Zusammenarbeit mit dem Nußlocher Verein "Pflege des europäischen Brauchtums" (PeB).