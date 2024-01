Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Die "Gajemänndl-Hohl" erwies sich dieses Jahr sozusagen von allen guten Geistern verlassen: die Karnevalsfiguren konnten nicht auf dem üblichen Weg aus dem Nußlocher Wald zur Traditionsveranstaltung "Gajemänndl-Kummdag" am Dreikönigstag kommen. Mit ihren Ratschen-Geräuschen und zum "Gajemänndl-Lied" mussten sie den normalen Weg nehmen. Und die Waldgeister hatten eine Botschaft an Bürgermeister Joachim Förster mitgebracht. Zusammengelegtes Gehölz blockierte nämlich ihre Hohl. "Drauß’ vom Wald, da kommen wir her, wir müssen euch sagen, der Weg war schwer. Überall in allen Ritzen, sahen wir viele Äste sitzen" oder "Im Wald do hots de Förster eilig, net mol die Bäum sind ihm noch heilig. Er schmeißt um mit voller Wucht, alle Bäum in die ,Gajemänndl-Schlucht’".

Die Hohl war wie gesagt durch sauber zusammengelegte Äste, Zweige und Bäume blockiert. "Moniert" wurde der Umstand mit Schildern samt Schriftzügen. Begrüßt wurden die guten Waldgeister aber von etlichen Schaulustigen, darunter viele Kinder. Und auch Bürgermeister Joachim Förster war da und bekam somit sein Fett weg.

Der Nußlocher Schützenverein hatte das Spektakel vor vielen Schaulustigen mit Böllerschüssen eröffnet. Foto: A. Dorn

Die "Gajemänndl" gehören zum Nußlocher Karnevalsclub und eröffneten am Dreikönigstag die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Der Auftakt glich einem kleinen Prostestaufmarsch – vielleicht nicht nur wegen der blockierten Hohl, womöglich auch zum Schutz des Waldes vor Abholzung. Schließlich "leben" die guten Waldgeister ja dort und legen Wert auf einen schönen grünen Wald.

"Die ,Gajemänndl’ fe’disch für f’erd die Reise, kumme net durch den Wald, des isch echt Sch...", meinte Leon Schuh von den "Gajemänndl" als diese letztendlich angekommen waren. Und weiter: "Alleweil lieje Bääm um Bääm herum, d’ ,Gajemänndl’ stolpeter gerade so rum". Daher hatte sich ein Widerstand bei den Waldgeistern gebildet. "Mia kämpfe für unser grünes Glück, gegen die Überwucherung, gegen das Dschungelstück. Des Brauchtum stirbt uns langsam weg, denn unsa Wege sin unna de Bäm versteckt".

Mit den Ratschen wurden die Worte noch untermalt – Applaus und Jubel gab es zudem von den Schaulustigen. Mit einem kräftigen "Narri Narro" wünschten die "Gajemänndl" allen für die Fastnacht viel Spaß. Danach verteilten die guten Geister aus dem Wald noch Äpfel, Nüsse und Mandarinen an Kinder. Bei guter Laune ging das Spektakel im Nußlocher Wald weiter. Es gab Grillwurst mit Brötchen, Glühwein, Kinderpunsch und alkoholfreie Getränke – und Fastnachtsmusik. Man unterhielt sich locker und freute sich auf die – bereits ausverkauften – Prunksitzungen des Nußlocher Karnevalsclubs am 20. und 27. Januar.