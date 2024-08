Nußloch. (luw) Schon der dritte Einbruch innerhalb weniger Wochen – und immer bei Gewerbetreibenden, die am Lindenplatz angesiedelt sind: Jüngstes Opfer ist Ramona Schneider, deren Café Nussecke es nun traf. Die Einbrecher hält sie nicht für besonders clever, denn sie brachen nach dem letzten Öffnungstag des Cafés vor der Sommerpause ein. Dementsprechend wenig war in der Kasse zu holen.

Dennoch ist sie "sprachlos und wütend", wie Schneider im Gespräch mit der RNZ erzählt. Und ganz allgemein häufen sich gerade im Bereich Nußloch und Umgebung aktuell Berichte in den Sozialen Medien über verdächtige Personen, die Privatgrundstücke "auszuspionieren" scheinen. Die Polizei gibt Tipps, wie Anwohner auf derartige Beobachtungen reagieren sollten.

"Die Einbrecher haben sich wohl bestens im Café ausgekannt", sagt Schneider: Sie betreibt die "Nussecke" seit fast zehn Jahren, hat aber aufgrund der Tätigkeit ihres Vaters schon jahrzehntelange Erfahrung in der Gastronomie. In ihrem konkreten Fall habe sie im Vorfeld des Einbruchs keine "Verdächtigen" wahrgenommen, die den Anschein machten, ihr Café in irgendeiner Weise auszuspähen.

Aber im Gegensatz zu einem Wohnhaus ist die "Nussecke" eben auch öffentlich zugänglich, sodass es Kriminelle naturgemäß hier einfacher haben. "Ich habe so viele Kunden – natürlich kann es sein, dass die Täter vorher bei mir waren und zum Beispiel ein Eis bestellt haben", erklärt die 43-Jährige. Von ihrem Vater habe sie gelernt, die Kasse abends zwar zu leeren. "Aber er hat immer gesagt, dass ich ein bisschen was drin lassen soll – sonst fangen Einbrecher oft an, die Einrichtung zu zerstören."

Also ließ sie an jenem Abend 100 Euro Bargeld in der Kasse liegen; das nahmen die Täter auch zielstrebig mit. Ansonsten sei nur eine von den Einbrechern aufgebrochene Tür im Außenbereich kaputt. "Sie sind durch das Toilettenfenster reingekommen", so Schneider. Das Fenster sei aber glücklicherweise relativ schonend aufgehebelt worden, sodass sich der Sachschaden wohl in Grenzen halte. Dennoch: Die ersten Wochen ihrer Ferien verbringt Schneider nun mit Papierkram und der "Aufrüstung" am Café infolge des Einbruchs: Am Toilettenfenster werden Gitter angebracht und bald soll Videoüberwachung installiert werden.

Ein Nachbar habe in jener Nacht zwischen 2 und 3 Uhr am Café etwas "scheppern" gehört und berichtet, zwei junge Männer oder Jugendliche im Hinterhof gesehen zu haben. Besonders treibt Schneider um, dass nun zum dritten Mal in kurzer Zeit zumindest versucht wird, an einem derart zentralen Ort einzubrechen.

Vor einigen Wochen schon sei am Kiosk beim Lindenplatz eingebrochen worden: Unter anderem Zigaretten und Rubbellose seien gestohlen worden. "Da wurde das Fenster aufgehebelt, der Schaden geht in die Tausende", weiß Schneider. Und kürzlich sei auch im Restaurant Galerie versucht worden, ein Fenster aufzuhebeln – dieses liegt direkt neben Schneiders Café.

Polizeisprecher Philipp Kiefner bestätigt auf Nachfrage der RNZ den Einbruch im Café und berichtet überdies, dass die Ermittlungen hierzu noch laufen. Und: "Die Tatbegehung ist nicht atypisch." Allerdings sei bisher nicht bekannt, dass die Täter über "Insiderwissen" verfügten.

Angesprochen auf die vermehrten Berichte über Verdächtige, die – insbesondere in der Ferienzeit – auch Privatgrundstücke fotografieren und entsprechend "auszuspionieren" scheinen, sagt Kiefner: "Grundsätzlich rät die Polizei zu einem sensiblen Umgang mit Personen, welche Fotos von Gebäuden oder Örtlichkeiten fertigen."

Sollte es für derartiges Verhalten keine plausiblen Gründe geben, sollte direkt die Polizei verständigt werden, empfiehlt er: "Eine genaue Beschreibung der jeweiligen Personen oder der verwendeten Fahrzeuge kann sehr hilfreich sein." Und spätestens wenn sich jemand unbefugt auf Grundstücken oder in Hinterhöfen aufhält, sollte umgehend die Polizei hinzugezogen werden.

Allerdings dürfe man vor dem Hintergrund der heutigen Möglichkeiten zur Informationsgewinnung, etwa über "Google Street View" oder über die Innenraumansichten im Internet, "direktes Ausspähen vor Ort nicht überbewerten".