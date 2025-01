Nußloch. (bms/ugh) Es ist längst schon eine lieb gewonnene Tradition, und in diesem Jahr waren besonders viele Kirchenbesucher dabei: Das Gemeindeteam der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius hatte nach dem Gottesdienst wieder zum Sektempfang auf den Vorplatz der Kirche zum Neujahrsempfang eingeladen.

Und vielleicht weil es in Nußloch der letzte Gottesdienst des scheidenden Leitenden Pfarrers der Noch-Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen Arul Lourdu war, freute man sich über rund 80 Gäste bei der Eucharistiefeier. Dabei fand gleichzeitig die Aussendung der von Raphael Philipp und den Laurentius-Ministranten betreuten zehn Nußlocher Sternsinger statt.

Im Gemeindeteam engagiert sind Ulrike Reidel, Ulla Lüdemann, Jonathan Philipp, Raphael Philipp, Bettina Scherer van de Logt, Alois Schwane, Heike Wittmann und Jutta Zizmann-Lanig. Ihre Aufgabe besteht darin, gemeinsam mit dem Pfarrer, dem Seelsorgeteam und dem Pfarrgemeinderat zu helfen, dass die Gemeinde St. Laurentius lebendig bleibt. Dies wird in Zukunft umso mehr Bedeutung erhalten, wenn ab 2026 Nußloch aus der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen in der neuen Pfarrei St. Aegidius Wiesloch aufgehen wird.

Foto: bms

Mit den Neujahrsempfängen vor der Kirche immer nach dem Gottesdienst wolle man eine Möglichkeit schaffen, "dass die Leute stehen bleiben und ins Gespräch kommen, sich zuwenden und sich ein gutes neues Jahr wünschen", so Ulrike Reidel. Bei Kerzenlicht, Glühweinduft, Brezeln und einem Glas Sekt in der Hand gelang das wunderbar.

Vorab in der Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger hatte sich Pfarrer Arul Lourdu bereits von seiner Gemeinde verabschiedet. Der bisherige Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen übernimmt bekanntlich nach 17 Jahren hier vor Ort noch in diesem Monat die deutsche katholische St. Emmaus-Kirchengemeinde in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.

Die offizielle Verabschiedung Lourdus in Leimen findet am Sonntag, 5. Januar, bei einem Empfang nach dem Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche statt. Die Messe dort beginnt um 10.30 Uhr.