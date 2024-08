Von Armen Hesse.

Rauenberg. Wer in Rauenberg bauen will, unterliegt von nun an einer Bauverpflichtung. Auch dann, wenn die Grundstücke nicht in städtischer Hand sind. Binnen maximal sieben Jahren sollen Grundstückseigentümer künftig einen Rohbau der Außenwände und ein Dach erbaut haben. "Wir möchten Wohnhäuser sehen, die auch gebaut werden und sich mit Leben füllen", sagte