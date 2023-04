Sichtlich beeindruckt dankte Oberbürgermeister Elkemann für die Einladung. Er erinnerte sich an seinen Besuch beim Richtfest der neuen Kirche und erlebe nun, wie die modernen, lichtdurchfluteten Räume von der Gemeinde mit Leben, Gesang und Musik erfüllt werden. 100 Jahre seien Anlass zu Freude und Dank, stellte Elkemann fest und beleuchtete die Anfänge der Gemeinde, die Ausgründung zahlreicher Gemeinden in den 1950er Jahren und den Bezug der Kirche in der Beethovenstraße im Jahre 1958. Gleichzeitig lobte der OB die mutige Entscheidung, die ...

Die Neuapostolische Kirchengemeinde entwickelte sich nach ihrer Gründung 1923 weiter, mit der Zeit entstanden fünf Gemeinden in Wiesloch, Walldorf, Nußloch, Baiertal und Frauenweiler. In den letzten Jahren wurden aber die Auswirkungen des demografischen Wandels spürbar und es ergab sich zudem die Notwendigkeit, die durchweg ehrenamtlichen Funktionen in Seelsorge und Gemeindedienst neu zu verteilen. Ab Ende der 1990er Jahre starteten die Zusammenschlüsse der Gemeinden: 1998 ging zunächst Frauenweiler nach Walldorf, dann 2012 Nußloch nach Wiesloch. Dass die drei verbliebenen Gemeinden in Wiesloch bauen würden, stand damals schon fest – das Grundstück für die Kirche hatte man 2001 erworben.

Wiesloch. (RNZ) Wo 1923 eine Gemeinde von sieben Gläubigen gegründet wurde, besteht heute eine Gemeinde mit weit mehr als 500 Christen. Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens feierte die neuapostolische Kirchengemeinde Wiesloch einen Festgottesdienst in der 2018 eingeweihten neuen Kirche in der Alten Heerstraße. Apostel Martin Rheinberger zelebrierte den Gottesdienst, an dem auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Bürgermeister Ludwig Sauer und Antje Köhrer, Kirchenälteste der evangelischen Petrusgemeinde teilnahmen.

"Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum": Psalm 150 war die Predigtgrundlage, anhand derer Apostel Rheinberger auch 100 Jahre neuapostolische Kirchengemeinde Wiesloch beleuchtete. Ähnlich der verschiedenen, im Psalm genannten Instrumente, die zum Lobe Gottes erklingen, habe Gott jedem einzelnen Gaben und Fähigkeiten geschenkt, Gott zu loben und anzubeten. Auch der Bahnhofsvorsteher Otto Ranft habe 1923 seine Gaben bei der Gemeindegründung eingebracht, blickte Rheinberger zurück: Amtsträger, Vorsteher und Gemeindemitglieder seien im Verlauf der 100 Jahre gekommen und gegangen – Gott sei geblieben.

Sichtlich beeindruckt dankte Oberbürgermeister Elkemann für die Einladung. Er erinnerte sich an seinen Besuch beim Richtfest der neuen Kirche und erlebe nun, wie die modernen, lichtdurchfluteten Räume von der Gemeinde mit Leben, Gesang und Musik erfüllt werden. 100 Jahre seien Anlass zu Freude und Dank, stellte Elkemann fest und beleuchtete die Anfänge der Gemeinde, die Ausgründung zahlreicher Gemeinden in den 1950er Jahren und den Bezug der Kirche in der Beethovenstraße im Jahre 1958. Gleichzeitig lobte der OB die mutige Entscheidung, die Umlandgemeinden 2018 wieder zur großen Gemeinde zu vereinen, mit großer Freude am christlichen Glauben.

Lob und Dank, die Themen des Gottesdienstes, betrachtete Elkemann aus weltlicher Sicht: Lob tue nicht nur dem Gelobten, sondern auch dem Lobenden gut. Unter dem Eindruck der derzeit herrschenden Krisen verändere Lob den Blick, mache damit das Leben wieder lebenswerter und beeinflusse das Gefühlsleben positiv.

Ihre Grußworte seien eher praktischer Natur, verkündete Antje Köhrer von der Petrusgemeinde und präsentierte eine "Wundertüte" mit vielen liebevoll ausgesuchten Geschenken ihrer Gemeinde mit der Bezugszahl 100, passend zum Jubiläum. So hatte sie 100 Gramm "Bunte Vielfalt"-Blumensamen, 100 Meter Vernetzungsschnur zum besseren Zusammenhalt, 100 Briefumschläge für Post an die, die nicht kommen können, und vieles mehr dabei.

Während im Kirchenschiff eine Präsentation die 100-jährige Gemeindegeschichte Revue passieren ließ, wurden draußen Zelte, Tische und Bänke aufgebaut und im Foyer Jubiläumssekt eingeschenkt. In gemütlicher Runde wurden viele Erinnerungen wach und Begegnungen vertieft. Auch das Wetter trug zum Gelingen des Festes bei: Regen ging nur im Umland nieder, während es in Wiesloch weitgehend trocken blieb.

Am Samstag, 24. Juni, lädt die neuapostolische Kirchengemeinde Wiesloch zur "Offenen Kirche" mit vielen interessanten Veranstaltungen und Informationen in ihr Gotteshaus in der Alten Heerstraße 11 ein.